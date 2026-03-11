Homenagem com balões marca despedida de Luana Moreira, vítima de feminicídio

Cerca de 150 pessoas estiveram presentes no cemitério - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Balões brancos com gás hélio subiram ao céu na tarde desta quarta-feira (11/3), durante o enterro de Luana Moreira Marques, em Planaltina (DF). A homenagem foi feita por amigos e familiares da vítima de feminicídio, morta na segunda-feira (9/3).

Cerca de 150 pessoas estiveram presentes no cemitério para se despedir de Luana. Entre parentes, amigos e conhecidos, o clima era de comoção, com abraços, choros e pedidos de justiça.

Karina Cardoso, amiga da vítima, disse que ainda não consegue acreditar na morte de Luana. “Ainda estou em choque. Pra mim ainda é tudo mentira, é tudo um pesadelo”, contou. Ela lembrou da amiga como uma mulher batalhadora, uma mãe dedicada e alguém sempre presente na vida das pessoas próximas. “A Luana era uma pessoa incrível… apoiava a gente em tudo. Amava os meus filhos, mesmo sem serem netos dela, como se fossem.”

Vizinha de Luana, Lidyanne de Castro destacou o carinho e a proximidade que ela tinha com quem convivia. “Ela era uma pessoa muito especial, carinhosa e respeitosa, uma mãe maravilhosa e uma avó apaixonada pelo netinho”, afirmou. Segundo ela, a amiga mantinha sonhos simples, ligados à família. “Ela sempre esteve ali com a gente em todos os momentos, felizes e tristes, e queria realizar muitos desejos.”

Amigos e familiares acompanharam a despedida em meio a lágrimas e abraços, lembrando momentos vividos ao lado de Luana.