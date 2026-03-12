Mulher usa caixão para aproveitar oferta de pipoca em cinema

Realizada pela rede de cinemas Cinemark, a campanha vendeu, no último domingo (8/3), o petisco por R$ 19 para recipientes com capacidade de até 10 litros, independentemente do formato escolhido pelo cliente - (crédito: Redes sociais / reprodução)

Uma mulher viralizou nas redes sociais ao aproveitar uma promoção de pipoca, em um shopping em Santo André (SP). Realizada pela rede de cinemas Cinemark, a campanha vendeu, no último domingo (8/3), o petisco por R$ 19 para recipientes com capacidade de até 10 litros, independentemente do formato escolhido pelo cliente.

Para tentar aproveitar ao máximo a promoção, ela apareceu em um shopping carregando um caixão, acreditando que poderia usá-lo como recipiente para a pipoca.

Segundo relatos nas redes sociais, ela foi a um shopping com um objeto. No entanto, a estratégia não deu certo naquele momento. Funcionários do local informaram que não seria possível permitir a entrada com o caixão, principalmente por causa do tamanho e da natureza do recipiente.

Mesmo após a negativa, a cliente decidiu insistir na ideia. Determinada a participar da promoção, ela seguiu para outro centro comercial da cidade.

A segunda tentativa aconteceu no Shopping Atrium, e, dessa vez, a situação teve um desfecho diferente. No local, a consumidora conseguiu participar da promoção e encher o recipiente com pipoca, chamando a atenção de clientes e frequentadores que estavam no shopping.

A criatividade não parou por aí. Outro internauta, identificado nas redes como Juan Patricki, também resolveu entrar na brincadeira. Ele levou um caixão em versão menor para aproveitar a promoção.

Segundo o próprio relato publicado on-line, o recipiente foi comprado especialmente para a ocasião em uma funerária. A publicação também repercutiu entre os usuários, que comentaram o nível de dedicação para aproveitar o desconto.