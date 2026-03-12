Operação mira rede que fabricava armas com impressão 3D

Uma operação integrada entre órgãos de segurança pública desarticulou uma organização criminosa suspeita de produzir e comercializar armas de fogo e acessórios fabricados por impressão 3D no Brasil. Batizada de Shadowgun, a ação foi deflagrada nesta quinta-feira (12/3) e cumpriu 36 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão contra 30 investigados em 12 estados.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava a internet para desenvolver, divulgar e vender projetos digitais de armamentos produzidos por impressão 3D, incluindo fuzis, além de acessórios como carregadores de grande capacidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Esse tipo de equipamento, conhecido internacionalmente como “ghost guns” ou armas fantasmas, não possui numeração de série e pode ser fabricado com equipamentos acessíveis no mercado, o que dificulta sua rastreabilidade e representa risco à segurança pública.
Os mandados foram cumpridos com apoio das polícias civis de Sergipe, Bahia, Goiás, Santa Catarina, Roraima, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais. A ação foi coordenada para enfrentar a atuação de grupos que utilizam plataformas digitais para ampliar a circulação de armamentos ilegais.
Segundo o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Chico Lucas, a cooperação entre diferentes instituições foi fundamental para identificar e interromper a atuação do grupo. “A atuação coordenada entre as polícias civis, o Ministério Público e os órgãos de inteligência permite identificar e interromper estruturas criminosas que utilizam o ambiente digital para ampliar sua atuação. Esse trabalho conjunto fortalece a capacidade do Estado de prevenir e combater ameaças à segurança pública”, afirmou.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública participou da operação por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), vinculado à Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A unidade realizou análises de dados em ambiente digital e produziu relatórios de inteligência que contribuíram para o mapeamento da rede e o compartilhamento de informações com as autoridades responsáveis pelas diligências.
- Leia também: Operação Blackboard liga Hermeto a desvio de emendas parlamentares e contrato fraudulento para locação de prédio para escola em área de motel
As apurações indicam que integrantes da organização compartilhavam arquivos digitais, manuais de montagem e orientações para produção clandestina de armas em plataformas online. Esse material permitiria que terceiros reproduzissem o armamento ilegalmente.
Além da distribuição de projetos digitais, o grupo também produzia e comercializava componentes físicos de armas fabricados por impressão 3D. Os produtos eram anunciados em plataformas de comércio eletrônico e enviados pelos correios para compradores em diferentes estados. Para viabilizar as atividades, a organização utilizava sistemas de pagamento digitais com alto grau de anonimização, dificultando o rastreamento das transações financeiras.
Desdobramentos
O cruzamento de dados das investigações apontou que parte dos compradores possuía antecedentes criminais, incluindo possíveis vínculos com milícias e organizações ligadas ao tráfico de drogas.
Com base nas evidências reunidas, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do CYBERGAECO, apresentou denúncia contra integrantes do grupo pelos crimes de organização criminosa, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais.
Entre os pedidos apresentados está a condenação solidária dos acusados ao pagamento de R$ 2,3 milhões por danos morais coletivos, em razão do risco à segurança pública provocado pela produção e disseminação de armamentos ilegais de difícil rastreamento.
As medidas judiciais incluem prisões preventivas, mandados de busca e apreensão e outras providências cautelares voltadas a interromper a produção e a circulação clandestina desse tipo de armamento.
Saiba Mais
- Brasil Padeiro é morto por engano ao se abrigar da chuva na Grande BH
- Brasil Dois filhos de vítima de feminicídio são presos em velório por sequestro
- Brasil Sem pastores midiáticos e discreta: a igreja evangélica que 'exporta' músicos para as principais orquestras do país
- Brasil Toffoli se declara suspeito de julgar prisão de Vorcaro
- Brasil TCU autoriza que comissão do Senado receba dados sigilosos do Master
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta