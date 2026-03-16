"A urgência não escolhe momento", diz defensora pública sobre atendimento a mulheres

Durante o programa, realizado no contexto do mês dedicado às mulheres, a dirigente destacou o papel da instituição no acolhimento e na proteção de vítimas de agressão e feminicídio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A vice-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), Kelviane Barros, afirmou que a ampliação da rede de assistência jurídica e o fortalecimento da Defensoria Pública são fundamentais para enfrentar a violência de gênero no país. A declaração foi feita em entrevista ao CB.Poder — uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília.

Durante o programa, realizado no contexto do mês dedicado às mulheres, a dirigente destacou o papel da instituição no acolhimento e na proteção de vítimas de agressão e feminicídio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Kelviane, a Defensoria Pública recebe diariamente muitas mulheres que buscam orientação sobre conflitos familiares, moradia, guarda de filhos e violência doméstica. “É muito comum termos grande procura feminina para resolver questões familiares e sociais. Dentro da Defensoria, existem núcleos especializados que atendem essas demandas e prestam assistência quando elas são vítimas de violência”, afirmou. A dirigente explicou que os atendimentos ocorrem de forma integrada, envolvendo apoio jurídico e articulação com outras instituições que compõem a rede de proteção.

"Cenário mais amplo"

A vice-presidente da Anadep ressaltou, ainda, que o acompanhamento oferecido às vítimas vai além do registro de agressões. “Raramente o problema aparece isolado. Em muitos casos há um cenário mais amplo que envolve filhos, dependência financeira e conflitos prolongados. Por isso, o atendimento é abrangente, para identificar todas as necessidades daquela mulher naquele momento”, declarou. Conforme explicou, a atuação pode incluir pedidos de medidas protetivas, encaminhamentos para programas de proteção e ações nas áreas cível ou criminal.

Kelviane Barros também destacou que qualquer vítima pode procurar atendimento diretamente na Defensoria Pública. “A urgência não escolhe momento. A mulher pode ir à delegacia ou buscar primeiro a Defensoria, onde será orientada sobre os instrumentos jurídicos adequados, inclusive medidas protetivas ou encaminhamento para a rede de apoio”, disse. Ela acrescentou que as defensorias mantêm estruturas especializadas justamente para garantir resposta rápida e facilitar o acesso à Justiça.

Leia também: PF barra entrada de haitianos com vistos falsos em Viracopos

Além do atendimento presencial nas sedes institucionais, a Defensoria realiza ações itinerantes para alcançar regiões afastadas. Segundo Kelviane, unidades móveis e projetos comunitários percorrem bairros periféricos e cidades sem estrutura fixa do Judiciário. “As defensorias procuram os assistidos onde eles estão. Esse atendimento ocorre durante todo o ano, mas no período do Dia Internacional da Mulher há mobilizações específicas voltadas à orientação e à proteção feminina”, apontou.

Leia também: Governo autoriza crédito emergencial para áreas atingidas por enchentes

Ao fim da entrevista, a dirigente reforçou que a Defensoria Pública permanece aberta para atender qualquer pessoa que precise de orientação jurídica. “Não é necessário saber qual processo será iniciado ou qual área do direito está envolvida. Havendo dúvida ou necessidade de apoio, a população pode procurar a Defensoria. Estamos preparados para orientar e encaminhar cada caso, especialmente quando se trata de mulheres em situação de violência”, reforçou.

Assista à entrevista completa

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Brasil Adolescente esfaqueia três alunos em escola estadual de Pernambuco

Adolescente esfaqueia três alunos em escola estadual de Pernambuco Brasil Fazendeiro terá que recuperar 132 hectares de floresta desmatada da Amazônia Legal

Fazendeiro terá que recuperar 132 hectares de floresta desmatada da Amazônia Legal Brasil Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa no Paraná

Vereador e esposa são encontrados mortos dentro de casa no Paraná Brasil Governo autoriza crédito emergencial para áreas atingidas por enchentes

Governo autoriza crédito emergencial para áreas atingidas por enchentes Brasil Médica morre baleada durante abordagem policial no Rio

Médica morre baleada durante abordagem policial no Rio Brasil EUA visam facções criminosas e colocam Brasil sob pressão externa

EUA visam facções criminosas e colocam Brasil sob pressão externa Brasil 'Campo de guerra' em Caraíva: o instagramável vilarejo da Bahia que sofre com avanço de facções