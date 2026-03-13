Dois homens da mesma família são presos por tráfico de drogas em Ceilândia

Quatro tabletes de cocaína foram apreendidos na casa. Valor de venda poderia chegar a R$ 200 mil - (crédito: Reprodução/PCDF)

Dois homens de uma mesma família foram presos, na manhã desta sexta-feira (13/3), por terem efetuado disparos no meio da rua e por integrarem um esquema de tráfico de drogas. A prisão aconteceu após uma denúncia de tiros durante a virada do ano.

As denúncias afirmavam, ainda, que os homens vendiam e armazenavam drogas e armas. Equipes da 15ª DP (Ceilândia Centro) começaram a monitorar a movimentação dos suspeitos e por meio da análise de imagens e de levantamentos de campo identificaram endereços possivelmente utilizados pelos investigados.

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Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na QNN 05, em Ceilândia, e região. Durante a operação, os homens, de 20 e 23 anos, foram flagrados armazenando cerca de 2kg de cocaína em um dos endereços que a polícia investigava. De acordo com o delegado responsável pelo caso, João Ataliba Neto, dependendo do fracionamento da quantidade encontrada, o valor da venda poderia chegar a R$ 200 mil.

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Os suspeitos foram presos em flagrante e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Se condenados, as penas somadas podem alcançar até 25 anos de reclusão.