Secretário do Rio relata perseguição armada; polícia investiga

O secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, João Pires, relatou ter sido perseguido por homens armados na noite de segunda-feira (16/3), em São Gonçalo, na região metropolitana. Segundo o depoimento prestado à Polícia Civil, quatro suspeitos tentaram abordar o veículo do secretário na Rodovia RJ-106. Ele afirmou que os homens estavam armados e tentaram roubar o carro.

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A ocorrência foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro) como tentativa de roubo. Em nota, a prefeitura informou que agentes foram acionados, localizaram a vítima e a levaram para um local seguro. “Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar os criminosos”, informou.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, Pires foi perseguido por um carro com ocupantes armados com fuzis por cerca de dois quilômetros. Durante a fuga, ele entrou em um posto de combustíveis ao avistar uma viatura policial no sentido oposto da via, mas perdeu o controle do veículo e colidiu com dois carros e uma bomba de combustível. O secretário não ficou ferido.

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Após o caso, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, comentou o episódio nas redes sociais e afirmou que o secretário será mantido no cargo, com reforço na segurança. Ele também cobrou rapidez nas investigações. O inquérito foi transferido para a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, responsável pela apuração.