"Não vou mudar": Ratinho rebate críticas e cita "lacração"

Caso gera ação no Ministério Público, pedido de indenização de R$ 10 milhões e solicitação de suspensão do programa - (crédito: Divulgação/ SBT)

“Lacração” foi o termo usado por Ratinho para reagir à repercussão de suas falas sobre a deputada Erika Hilton. Durante programa ao vivo exibido pelo SBT nesta segunda-feira (16/3), o apresentador afirmou que não pretende mudar a forma de se posicionar e disse que seguirá com um estilo direto, mesmo diante das críticas.

Ratinho definiu ter sido lançado em um “verdadeiro furacão” após o episódio, com milhares de mensagens recebidas — muitas, segundo ele, de apoio. Ao comentar a reação do público, avaliou que opiniões mais incisivas acabam alimentando o “patrulhamento e lacração”. “Eu não vou mudar o meu jeito de ser para agradar quem quer que seja”, declarou.

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A controvérsia teve início na quarta-feira (11/3), quando Ratinho criticou a escolha de Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Na ocasião, afirmou que, em sua visão, “para ser mulher tem que ter útero e menstruar”, declaração que gerou reação imediata.

A deputada acionou o Ministério Público e pediu investigação por transfobia e violência política de gênero. Também anunciou medidas na esfera cível, incluindo um pedido de indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos. Segundo Hilton, as falas desrespeitam sua identidade de gênero e reforçam estigmas contra mulheres trans e travestis.

Como desdobramento, a parlamentar apresentou ainda uma representação ao Ministério das Comunicações pedindo a suspensão do Programa do Ratinho por 30 dias. A pasta informou que o caso será analisado pela Secretaria de Radiodifusão, seguindo os trâmites legais. O episódio também avançou no Ministério Público Federal, que ingressou com ação cível contra o apresentador, apontando possível discurso de ódio e desumanização da identidade de gênero da comunidade LGBT+. O processo segue em análise.

Em nota, o SBT afirmou repudiar qualquer tipo de discriminação e destacou que as falas do apresentador não representam o posicionamento institucional da emissora, acrescentando que o caso está sendo avaliado internamente.