A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última segunda-feira (16/3), o recolhimento de um azeite de oliva e de fitas clareadoras dentais vendidas de forma irregular no Brasil. A medida também proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos produtos.

Leia também: Anvisa determina recolhimento de esmaltes por substância tóxica

No caso do azeite de oliva extravirgem da marca San Olivetto, a agência apontou origem desconhecida. O rótulo informa como importadora a empresa Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda., que está com o CNPJ suspenso por inconsistência cadastral desde maio de 2025. Já a distribuidora, Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda., teve o CNPJ baixado por encerramento em novembro de 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Anvisa manda recolher azeite e fitas clareadoras irregulares; veja (foto: Reprodução )

A Anvisa também determinou o recolhimento das fitas clareadoras Oiwhite, produzidas pela Belcher Farmacêutica do Brasil S.A., e Oiwhite – Fita Clareadora Dental Roxa, fabricada pela Endogem Indústria, Comércio, Importação, Exportação e Serviços Ltda.

Segundo a agência, os produtos eram vendidos de forma irregular por estarem registrados como cosméticos, apesar de apresentarem promessas terapêuticas no rótulo, o que não é permitido para essa categoria.

Em janeiro, a Anvisa já havia proibido a comercialização de outro item semelhante, o 9D White Teeth, também uma fita clareadora. O produto segue sem regularização no país, e a empresa responsável, VM Global Trade, não tem autorização de funcionamento.

Anvisa manda recolher azeite e fitas clareadoras irregulares; veja (foto: Reprodução )

Leia também: Anvisa quer reduzir filas pela metade em 6 meses, diz presidente





