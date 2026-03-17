Depois de quatro anos, jornalista se despede da bancada da GloboNews - (crédito: Observatorio da TV)





A jornalista Narayanna Borges apresentou pela última vez os telejornais da madrugada da GloboNews, encerrando quase quatro anos à frente do Edição da Meia-Noite e das edições das 5h e 6h da manhã. Com sua saída da bancada fixa, quem assume o posto é Marcelly Setúbal, marcando uma nova etapa na programação do canal.

Nas redes sociais, Narayanna publicou uma mensagem de despedida em tom de agradecimento. Ela destacou os desafios e aprendizados vividos no período: São (quase) 4 anos dando boa noite e bom dia. Encerrando um dia e começando outro com as principais notícias do Brasil e do mundo.

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A jornalista relembrou coberturas importantes e momentos difíceis do noticiário, mas ressaltou que o trabalho se tornou mais leve graças à parceria da equipe. Foram muitos desafios, plantões urgentes, notícias pesadas e também boas. Tudo fica mais leve quando a equipe é parceira, afirmou.

Em clima descontraído, Narayanna disse que agora poderá retomar uma rotina mais tradicional: Chegou a hora de me despedir da madruga e voltar a dormir à noite. Sair desse multiverso que me trouxe aprendizado, autoconhecimento e boas risadas.

Apesar da saída do horário fixo, ela continuará na GloboNews, com retorno às reportagens de rua e participações eventuais em plantões. Antes disso, fará uma pausa para férias já programadas. Em sua despedida, agradeceu aos colegas e ao público que acompanhava os telejornais da madrugada: Aos parceiros de jornada que viraram amigos, muito obrigada. Vocês são feras.