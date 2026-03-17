LUTO

Morre neto de Deborah Colker; trajetória inspirou peça da coreógrafa

Theo Colker morreu aos 14 anos, vítima de epidermólise bolhosa. Doença provoca bolhas na pele e não tem cura

Theo Colker ao lado da avó, a dançarina e coreógrafa brasileira, Deborah Colker - (crédito: Reprodução / Instagram)

Theo Colker, neto da dançarina e coreógrafa brasileira, Deborah Colker, morreu aos 14 anos. O jovem foi vítima de epidermólise bolhosa, doença com a qual conviveu por toda a vida. A morte foi confirmada pela coreógrafa nesta segunda-feira (16/3) pelas redes sociais. Theo era filho de Clara, filha mais velha de Deborah. 

"Ao nosso guerreiro que se tornou luz. Nosso guerreiro, nosso herói! Obrigado, Theo", escreveu Deborah Colker. Ainda que não possa ser transmitida, a epidermólise bolhosa não possui cura. 

Veja a homenagem feita a Theo: 

O garoto serviu como inspiração para a criação do espetáculo Cura. Na página oficial da peça de teatro, Deborah ressalta que o show "não é sobre o Theo, mas sobre o que o nascimento do Theo causou em mim". "Eu precisava terminar o espetáculo com o meu antídoto à crueldade: nunca perder a alegria. E agradecer por poder fazer parte dessa grande festa", destacou. 

Deborah passou os últimos anos dedicada a compartilhar com o público boa parte do processo de luta de Theo contra a doença, assim como a luta contra o preconceito e a busca por uma cura. Em 2023, ambos participaram do documentário Viver é raro, lançado pelo Globoplay. A obra foi focada em pessoas com condições especiais de vida. A epidermólise bolhosa é, inclusive, a mesma doença enfrentada pelo Menino Gui, famoso torcedor do Vasco. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

postado em 17/03/2026 15:51
