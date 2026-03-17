Morre neto de Deborah Colker; trajetória inspirou peça da coreógrafa

Theo Colker, neto da dançarina e coreógrafa brasileira, Deborah Colker, morreu aos 14 anos. O jovem foi vítima de epidermólise bolhosa, doença com a qual conviveu por toda a vida. A morte foi confirmada pela coreógrafa nesta segunda-feira (16/3) pelas redes sociais. Theo era filho de Clara, filha mais velha de Deborah.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Ao nosso guerreiro que se tornou luz. Nosso guerreiro, nosso herói! Obrigado, Theo", escreveu Deborah Colker. Ainda que não possa ser transmitida, a epidermólise bolhosa não possui cura.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Veja a homenagem feita a Theo:
O garoto serviu como inspiração para a criação do espetáculo Cura. Na página oficial da peça de teatro, Deborah ressalta que o show "não é sobre o Theo, mas sobre o que o nascimento do Theo causou em mim". "Eu precisava terminar o espetáculo com o meu antídoto à crueldade: nunca perder a alegria. E agradecer por poder fazer parte dessa grande festa", destacou.
- Leia também: 5 sinais de alerta para problemas nos rins
Deborah passou os últimos anos dedicada a compartilhar com o público boa parte do processo de luta de Theo contra a doença, assim como a luta contra o preconceito e a busca por uma cura. Em 2023, ambos participaram do documentário Viver é raro, lançado pelo Globoplay. A obra foi focada em pessoas com condições especiais de vida. A epidermólise bolhosa é, inclusive, a mesma doença enfrentada pelo Menino Gui, famoso torcedor do Vasco.
Saiba Mais
- Brasil "Não vou mudar": Ratinho rebate críticas e cita "lacração"
- Brasil ECA Digital: veja o que muda e como proteger seu filho on-line
- Brasil Anvisa manda recolher azeite e fitas clareadoras irregulares; veja
- Brasil Suspeito de matar professor de dança em BH é preso
- Brasil Homem é preso com quase 200 ampolas de remédio para emagrecimento
- Brasil PF deflagra operação contra abuso sexual de crianças e adolescentes na internet em 17 estados