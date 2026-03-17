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SERTÃO PARAIBANO

Mulher morre após comer pizza na Paraíba; 113 foram hospitalizados

Pacientes apresentaram sintomas de intoxicação alimentar após comer em estabelecimento no município de Pombal

O Hospital Regional de Pombal, Paraíba - (crédito: Google Maps)
O Hospital Regional de Pombal, Paraíba - (crédito: Google Maps)

Uma mulher morreu nesta terça-feira (17/3) sob suspeita de intoxicação alimentar após comer uma pizza em um estabelecimento localizado em Pombal, no sertão da Paraíba. Outras 113 pessoas procuraram atendimento médico pelo mesmo motivo. 

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O Hospital Regional de Pombal confirmou a informação. A vítima estava internada desde segunda-feira (16/3). A mulher deu entrada na unidade no mesmo dia. Entre os sintomas apresentados por ela estavam diarreia, dor abdominal e vômitos. 

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Por meio de nota, a unidade de saúde disse que a paciente apresentou piora rápida e foi levada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado geral gravíssimo. Os sinais eram "compatíveis com um quadro infeccioso grave".  

De acordo com nota encaminhada pela UPA à Vigilância Sanitária, 40 pacientes foram antedidos com sintomas de intoxicação alimentar até a manha desta terça. Todos os pacientes relataram ter ido à pizzaria em questão. No Hospital Regional de Pombal, outras 74 pessoas deram entrada com os mesmos sintomas. No total, foram 114 atendimentos relacionados ao caso. 

Segundo informou o G1, a pizzaria La Favoritta foi interditada pela Vigilância Sanitária de Pombal. Uma vistoria técnica foi realizada no local. Em seguida, foram apreendidos materiais e insumos para coleta e análise em laboratório. 

O Correio tentou contato com a Prefeitura de Pombal, com a Vigilância Sanitária Municipal e com Secretaria Municipal de Saúde e aguarda contato. Ao mesmo tempo, busca a defesa da pizzaria La Favoritta. Em caso de resposta, este texto sertá atualizado. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 17/03/2026 17:56 / atualizado em 17/03/2026 17:59
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