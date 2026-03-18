Cursos de medicina são punidos por má formação

O Ministério da Educação divulgou, ontem, uma lista de 93 universidades (saiba quais são ao fim da matéria) que serão alvo de sanções por baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed). O MEC dividiu as instituições em quatro grupos, de acordo com o nível de habilitação alcançado e o porcentual de estudantes proficientes na prova. Os três primeiros sofrerão as mais duras sanções, pois a pasta determinou que as instituições neles listadas cumprirão medidas como proibição de vestibular (ou redução na oferta de vagas) e suspensão de novos contratos para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Nesses grupos, estão incluídos 51 centros de formação.
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A primeira lista de universidades inclui as instituições que tiraram conceito 1 e que tiveram menos de 30% dos concluintes considerados proficientes. Essas instituições estão impedidas de receber novos estudantes, de abrir novas vagas e de celebrar contratos do Fies. Além disso, estarão sujeitas à suspensão ou à restrição da possibilidade de participação em outros programas de acesso ao ensino que são disponibilizados pelo governo federal, como o Programa Universidade para Todos (Prouni).
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O segundo grupo de instituições sancionadas inclui universidades que tiraram nota 1 e que têm entre 30% e 40% de índice de estudantes concluintes de curso proficientes. Elas terão de reduzir pela metade (50%) o número de vagas no vestibular. Além disso, terão processos para aumento no número de vagas suspenso. Também estarão impedidas de realizar novos contratos do Fies. As cadeiras que oferecem serão suspensas ou sofrerão restrição de acesso a programas do governo
No caso do terceiro grupo — universidades que registraram nota 2 e têm entre 40% e 50% dos estudantes proficientes —, as instituições terão uma redução de 25% das vagas no vestibular, além das medidas relacionadas à suspensão de programas do governo e da ampliação de vagas.
Foram incluídas no quarto grupo as universidades que registraram nota 2 e têm entre 50% e 60% dos estudantes proficientes. As instituições que constam desta lista — 42 ao todo — serão alvo de supervisão do MEC e, por ora, não sofrerão sanções.
Preocupação
A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) manifestou preocupação a respeito da aplicação das sanções pelo MEC. Em nota, a entidade afirmou que a medida pode afetar o equilíbrio do sistema regulatório e comprometer a relação de confiança entre o poder público e as instituições de ensino.
"Quando não há clareza nos critérios e se prioriza apenas a punição, perde-se a capacidade de promover a melhoria efetiva do ensino superior", criticou o diretor-presidente da ABMES, Janguiê Diniz.
O Enamed substituiu o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para Medicina e atribui notas de um a cinco — as notas um e dois são consideradas insuficientes. De acordo com os resultados apresentados pelo MEC em janeiro, um terço dos cursos de medicina do país tiveram avaliação precária. (Com AE)
>> Suspensão de novos alunos — Instituições conceito 1 com menos de 30% dos concluintes proficientes
Universidade Estácio de Sá
União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)
Centro Universitário de Adamantina
Faculdade de Dracena
Centro Universitário Alfredo Nasser
Faculdade Metropolitana (Unnesa)
Centro Universitário Uninorte
Centro Universitário Estácio do Pantanal (Unipantanal)
>> Corte de 50% das vagas — Instituições conceito 1 com entre 30% e 40% de concluintes proficientes
Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unipac)
Universidade Brasil
Universidade do Contestado
Universidade de Mogi das Cruzes
Universidade Nilton Lins
Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado)
Centro Universitário das Américas
Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
Centro Universitário CEUNI-FAMETRO
Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras
Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul (Estácio Jaraguá)
Faculdade Zarns Itumbiara
>> Corte de 25% das vagas — Instituições conceito 2 com entre 40% e 50% de estudantes proficientes
Faculdade de Filosofias, Ciências e Letras de Penápolis
Universidade de Ribeirão Preto
Universidade Iguaçu (Nova Iguaçu)
Universidade Iguaçu (Itaperuna)
Universidade Santo Amaro
Universidade de Marília
Universidade Paranaense
Universidade Anhembi Morumbi
Afya Universidade Unigranrio
Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso)
Universidade de Cuiabá
Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
Centro Universitário de Santa Fé do Sul
Afya Centro Universitário de Porto Velho
Centro Universitário Ingá
Afya Faculdades de Ciências Médicas da Paraíba
Faculdade Atitus Educação Passo Fundo
Afya Centro Universitário de Itaperuna
Centro Universitário Maurício de Nassau
Faculdade Morgana Potrich
Afya Faculdade de Porto Nacional
Faculdade Uninassau Vilhena
Centro Universitário Famesc
Faculdade de Medicina de Olinda
Faculdade Estácio de Alagoinhas
Faculdade Atenas Passos
Faculdade Estácio de Juazeiro
Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão de Guararapes
Faculdade Unicesumar de Corumbá
Faculdade Estácio de Canindé
Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês
>> Supervisão do MEC — Instituições de conceito 2 com entre 50% e 60% de estudantes proficientes
Faculdade de Medicina de Barbacena
Universidade Nove de Julho (São Bernardo do Campo)
Universidade Nove de Julho (Osasco)
Centro Universitário de João Pessoa
Universidade Cidade de São Paulo
Faculdade Santa Marcelina
Universidade Luterana do Brasil
Universidade Anhembi Morumbi (Piracicaba)
Universidade Anhembi Morumbi (São José dos Campos)
Afya Universidade Unigranrio
Centro Universitário de Volta Redonda
Faculdade de Medicina de Campos
Universidade Vale do Rio Doce
Universidade de Taubaté
Universidade Anhanguera
Universidade de Gurupi
Universidade Ceuma (São Luís)
Universidade Ceuma (Imperatriz)
Universidade do Vale do Taquari
Centro Universitário Aparício Carvalho
Universidade de Itaúna
Centro Universitário FACISA
Centro Universitário Zarns Salvador
Centro Universitário UNIME
Centro Universitário FAMINAS
Centro Universitário UNIFACIG
Faculdade São Leopoldo Mandic
Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (UNESULBAHIA)
Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga
Faculdade de Minas BH
Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró (FACENE-RN)
Centro Universitário Metropolitano da Amazônia
Centro Universitário Vértice
Afya Centro Universitário de Araguaína
Afya Faculdades de Ciências Médicas de Marabá
Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista
Afya Faculdade de Parnaíba
Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis
Afya Faculdades de Ciências Médicas de Itabuna
Faculdade Ages de Medicina (Jacobina)
Faculdade Ages de Medicina (Irecê)
Faculdade Atenas Sete Lagoas
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