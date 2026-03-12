MP apura desvio milionário na Secretaria de Educação; buscas são feitas na CLDF

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apura suspeita de desvio milionário na Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF). Equipes realizam operação de busca na sede da pasta, no Palácio do Buriti, sede do GDF, e na Câmara Legislativa (CLDF), nesta quinta-feira (12/3).
O Correio tenta contato com a Secretaria de Educação, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
Aguarde mais informações*
Por Davi Cruz*
postado em 12/03/2026 08:21 / atualizado em 12/03/2026 08:50