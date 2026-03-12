MP apura desvio milionário na Secretaria de Educação; buscas são feitas na CLDF

MP investiga desvio milionário na Secretaria de Educação do DF - (crédito: Ed.Alves/CB/D.A Press)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apura suspeita de desvio milionário na Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF). Equipes realizam operação de busca na sede da pasta, no Palácio do Buriti, sede do GDF, e na Câmara Legislativa (CLDF), nesta quinta-feira (12/3).

O Correio tenta contato com a Secretaria de Educação, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Aguarde mais informações*