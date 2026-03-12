InícioCidades DF
MP apura desvio milionário na Secretaria de Educação; buscas são feitas na CLDF

Investigadores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realizam buscas na Câmara Legislativa (CLDF)

MP investiga desvio milionário na Secretaria de Educação do DF - (crédito: Ed.Alves/CB/D.A Press)
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apura suspeita de desvio milionário na Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF). Equipes realizam operação de busca na sede da pasta, no Palácio do Buriti, sede do GDF, e na Câmara Legislativa (CLDF), nesta quinta-feira (12/3).

O Correio tenta contato com a Secretaria de Educação, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Aguarde mais informações*

Davi Cruz*

Por Davi Cruz*
postado em 12/03/2026 08:21 / atualizado em 12/03/2026 08:50
