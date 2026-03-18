Alexandre Garcia: Senhorinha da Bíblia

Com a mente passeando entre os fatos, minha imaginação recria uma daquelas senhorinhas de Bíblia na mão, hoje na praça dos Três Poderes, a anunciar: "O Todo-Poderoso enviou Vorcaro para separar o joio do trigo. A hora chegou!" Quando vi o discurso de Daniel Vorcaro, que está nas redes, em 15 de maio de 2024, em evento do Valor Econômico, em Nova York, percebi o "Modo Master" da conquista. Ao final, a apresentadora do evento qualificou a fala de "palavras inspiradoras". Outros foram além disso, como o escritório da família Moraes, que naquele dia já estava no terceiro mês de recebimento de R$ 3,6 milhões.

No Brasil, percebemos que somos ingênuos e espertos. Quando somos ingênuos, elogiamos um espertalhão e ele vira ícone de uma atividade — agora é banco. Na minha geração, lembro de muitos, que geraram elogios, notícias, coluna social — eram geniais, mas depois veio o escândalo, sempre de bilhões. Aí nos descobrimos ingênuos, crédulos. Os espertos patrocinam, promovem, compram gente e encontram os que agem como nas piadas de recém-chegados à cidade, que compram bilhete premiado e bonde. Há o ingênuo estimulado a acreditar que é esperto, que vai ganhar muito, com negócios em bancos tipo Master, e vira bobo ante o espertalhão. Temos, agora, mais um registro na nossa história de vigarices. Com a agravante de que gera efeitos num ano eleitoral.

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Parece um vaticínio da senhorinha da Bíblia: os espertos se enredaram em seus próprios negócios com o espertalhão. E vice-versa. E, como a hora chegou, primeiro é o espertalhão que abre o caminho da prisão. Esmurrando a parede, amaldiçoa os nomes dos espertos porque se sente um bobo que comprou serviços que não lhe foram entregues. E desmascara, em gritos ouvidos por carcereiros, os nomes dos que superaram, em esperteza, o espertalhão. "Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada; antes, desmascarai-as. O que esta gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo o que é condenável, torna-se manifesto pela luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes". Não é exortação da minha senhorinha da Bíblia, e sim a real pregação de São Paulo aos Efésios — ou aos brasileiros, na epístola da segunda leitura na liturgia desse domingo.

Virá a luz pela boca de Vorcaro? Ele trocou de advogado. Contratou um que já fez a delação premiada de Léo Pinheiro, o empreiteiro do triplex de Guarujá, que originou uma das condenações de Lula — entre as anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Se há o risco de Vorcaro ser sicariado, como imagina muita gente, os telefones dele são seguro de vida, porque darão à luz os nomes dos prováveis suspeitos. Enquanto Vorcaro amaldiçoava nomes na prisão, chegava ao Brasil o eco das palavras do papa Leão XIV no sábado, quando abriu o Ano do Judiciário Vaticano: para ter credibilidade, a Justiça tem que ter a imparcialidade do juiz, o efetivo direito de defesa e a razoabilidade do prazo do processo. No Brasil, falta tudo isso num inquérito que começou ilegal e já dura sete bíblicos anos.



