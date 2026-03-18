"Não sei o que aconteceu", diz dono de pizzaria após morte e intoxicações em Pombal

"Jamais eu tive a intenção de prejudicar qualquer pessoa. Meu comércio é minha vida. Foram seis anos de muita luta", afirmou o empresário - (crédito: Reprodução/Instagram)

O proprietário da pizzaria investigada após a morte de uma mulher e o atendimento médico de cerca de 118 pessoas em Pombal se pronunciou sobre o caso e afirmou que está colaborando com as autoridades. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Marcos Antônio, de 24 anos, disse que “não teve intenção de machucar ninguém” e declarou desconhecer o que pode ter causado a contaminação dos alimentos.

“Jamais eu tive a intenção de prejudicar qualquer pessoa. Meu comércio é minha vida. Foram seis anos de muita luta”, afirmou o empresário, que também lamentou a morte da vítima e o transtorno causado aos clientes que precisaram de atendimento médico.

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A morte de Rayssa, de 44 anos, foi confirmada na manhã de terça-feira pelo Hospital Regional de Pombal. Segundo a unidade, a paciente deu entrada com sintomas como diarreia, vômitos e dor abdominal, associados à ingestão de alimentos. Outras 113 pessoas foram atendidas em unidades de saúde com queixas semelhantes, incluindo náuseas, fortes dores abdominais e mal-estar, com indícios de intoxicação alimentar.

O estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária Municipal. "Uma vistoria técnica foi realizada, e materiais e insumos foram confiscados para coleta e análise, tanto pela Vigilância Sanitária quanto pela Vigilância Epidemiológica do município", diz o comunicado publicado nas redes sociais.

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O dono da pizzaria afirmou que tem colaborado com todos os órgãos envolvidos. “Estou fornecendo amostras, entregando tudo o que foi solicitado. Eu preciso da verdade”, declarou.

A defesa do empresário sustenta que, durante a inspeção, não foram encontrados produtos vencidos ou visivelmente estragados. Segundo a advogada, a contaminação pode ter sido causada por microrganismos não detectáveis a olho nu.

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Em nota, a Prefeitura de Pombal informou que o aumento repentino de casos de gastroenterite teve início no último domingo e que todas as medidas legais foram adotadas. O caso foi encaminhado à Agevisa, que seguirá com as investigações sanitárias.

