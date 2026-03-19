Anvisa proíbe a comercialização de fórmula infantil com presença de toxina

Anvisa determinou a proibição da comercialização, distribuição e uso de lotes de fórmula infantil - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, distribuição e uso de lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1 – 800g, produzida pela Danone. A determinação ocorre após comunicado de recolhimento voluntário da emprensa. A Resolução foi publicada nesta quinta-feira (19/3) no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo a Resolução, análises realizadas pelo fabricante identificaram a presença da toxina cereulida em unidades do produto, indicado para recém-nascidos de até seis meses. Devem ser recolhidos os seguintes lotes:

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2026.09.07 (fabricado em 08/03/2025)

2026.10.03 (fabricado em 03/04/2025)

2026.09.09 (fabricado em 10/03/2025)

Segundo a agência, "a cereulida é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. O consumo de alimento contaminado por essa substância pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia (sonolência excessiva, lentidão de movimentos e de raciocínio) e incapacidade de reagir e expressar emoções".

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Orientações aos consumidores

A Anvisa orienta que responsáveis verifiquem o número do lote impresso na embalagem da fórmula. Caso o produto pertença a um dos lotes listados, não deve ser utilizado ou oferecido ao bebê. A agência ressalta que outros lotes da mesma fórmula não foram afetados.

Para informações sobre troca ou devolução, os consumidores devem entrar em contato diretamente com a Danone, por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) indicado na embalagem.

Se a criança apresentar sintomas após o consumo do produto, a recomendação é buscar atendimento médico imediato. É importante informar ao profissional de saúde qual alimento foi ingerido e, se possível, apresentar a embalagem do produto.

O Correio tenta contato com a Danone e até o momento da publicação da matéria não obteve resposta.