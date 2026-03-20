Adolescente é sequestrada pelo CV após um familiar ganhar na Mega-Sena

Adolescente é sequestrada após prêmio de parente na Mega-Sena, no Espírito Santo - (crédito: SESP/Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo)

Uma adolescente de 16 anos foi sequestrada na última segunda-feira (16/3), após um familiar indireto da vítima ganhar na Mega-Sena, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o crime teria sido executado a mando de um integrante da organização criminosa Comando Vermelho, que está preso na Bahia.

Leia também: Homem simula sequestro e é encontrado em motel; polícia suspeita de tentativa de golpe

Segundo a delegada responsável pelo caso, Jéssica Bohrer, o homem está preso na penitenciária de Teixeira de Freitas, é membro da organização criminosa e coordenava a ação de dentro do presídio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária da Bahia, foi possível localizar o cativeiro em uma residência situada no distrito de Posto da Mata, município de Nova Viçosa, no Estado da Bahia. Também confirmamos a informação de que esse detento era integrante da organização criminosa Comando Vermelho”, explicou a delegada Jéssica Bohrer.

Leia também: Justiça condena sequestradores de amigo de empreiteiro morto em 2022

Durante a "Operação Resgate", um dos suspeitos do sequestro foi morto após confronto com a polícia. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. No local também foram apreendidas armas de fogo, veículos com restrição de roubo e aproximadamente 800 gramas de entorpecentes, entre eles crack e maconha.

Segundo as investigações, o grupo pretendia sequestrar outra pessoa da família, mas, diante das dificuldades, decidiu capturar apenas a adolescente. Apesar da relação familiar indireta, a vítima não possui vínculo consanguíneo com o ganhador do prêmio.

Leia também: Mulher é detida por moradores após suspeita de tentativa de sequestro

Ela foi resgatada na última quarta-feira (18/3) em uma residência na cidade de Nova Viçosa, na Bahia, e já está com a família. As investigações continuam para identificar os envolvidos e esclarecer o caso.

“As investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar todos os envolvidos, esclarecer as circunstâncias do crime e responsabilizar cada um conforme sua participação”, concluiu Jéssica Bohrer.