Homem é morto a tiros no Gama; suspeito é ex-sócio da vítima

Um homem foi morto a tiros no fim da tarde desta quinta-feira (19/3), na quadra 28 do Setor Oeste do Gama. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionados para atender à ocorrência. Segundo informações levantadas no local, o principal suspeito do crime é um ex-sócio da vítima, que teria efetuado os disparos e fugido em um Fiat Palio logo após a ação.

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Equipes do Corpo de Bombeiros enviaram viaturas e acionaram a aeronave de resgate para prestar socorro. A vítima entrou em parada cardiorrespiratória em decorrência dos ferimentos, e os militares iniciaram manobras de reanimação ainda no local. Apesar dos esforços, o homem não resistiu e morreu antes de ser transportado.

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De acordo com os bombeiros, o chamado foi registrado às 17h51 para uma ocorrência envolvendo arma de fogo. Durante o atendimento, foi realizada massagem cardiopulmonar e solicitado apoio de um helicóptero de resgate A corporação informou ainda que a dinâmica do crime não foi detalhada até o momento.

A motivação do homicídio segue desconhecida e o caso será investigado.