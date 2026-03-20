InícioCidades DF
CRIME

Homem é morto a tiros no Gama; suspeito é ex-sócio da vítima

Vítima foi atingida por disparos, entrou em parada cardiorrespiratória e morreu no local, apesar do socorro com apoio aéreo

Homem é assassinado a tiro pelo ex-sócio - (crédito: Divulgação / CBMDF)
Homem é assassinado a tiro pelo ex-sócio - (crédito: Divulgação / CBMDF)

Um homem foi morto a tiros no fim da tarde desta quinta-feira (19/3), na quadra 28 do Setor Oeste do Gama. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionados para atender à ocorrência. Segundo informações levantadas no local, o principal suspeito do crime é um ex-sócio da vítima, que teria efetuado os disparos e fugido em um Fiat Palio logo após a ação.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Equipes do Corpo de Bombeiros enviaram viaturas e acionaram a aeronave de resgate para prestar socorro. A vítima entrou em parada cardiorrespiratória em decorrência dos ferimentos, e os militares iniciaram manobras de reanimação ainda no local. Apesar dos esforços, o homem não resistiu e morreu antes de ser transportado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com os bombeiros, o chamado foi registrado às 17h51 para uma ocorrência envolvendo arma de fogo. Durante o atendimento, foi realizada massagem cardiopulmonar e solicitado apoio de um helicóptero de resgate A corporação informou ainda que a dinâmica do crime não foi detalhada até o momento.

A motivação do homicídio segue desconhecida e o caso será investigado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 20/03/2026 09:26
SIGA
x