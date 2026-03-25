Homem confessa assassinato da mulher após inventar invasão

Um homem de 31 anos foi preso por matar a tiros a mulher, de 30, na noite desta terça-feira (24/3), em Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Tiros, no Bairro Calafate, na Região Oeste da capital, em uma discussão entre o casal. Durante a briga, Helbert Leone dos Santos, de 31 anos, pegou uma pistola calibre 9 mm e disparou contra a mulher, Andreza de Souza Gomes Silva, de 30 anos.

A vítima foi socorrida por uma equipe da PM e encaminhada ao Hospital João XXIII, onde morreu.

Inicialmente, o suspeito alegou que outra pessoa teria invadido a residência e dado os tiros. No entanto, depois de se contradizer, ele acabou confessando o crime.

O marido tem diversas passagens pela polícia, por tráfico de drogas, roubo, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, além de Maria da Penha e tortura contra a própria esposa.

A arma utilizada foi apreendida e o homem, encaminhado à delegacia. A ocorrência segue em andamento.