Relembre 5 acidentes trágicos que vitimaram políticos brasileiros

A morte do prefeito de Vista Alegre do Alto (SP), Nelson Rozani, e de sua esposa em um acidente de carro no interior paulista, em maio de 2024, reacende a memória de outras tragédias que tiraram a vida de figuras públicas no Brasil. Ao longo da história, o país perdeu importantes lideranças políticas em desastres aéreos e terrestres que chocaram a nação e, em alguns casos, alteraram os rumos do cenário político.

Esses eventos marcam não apenas pela perda de vidas, mas pelo vácuo de poder e pela comoção nacional que provocam. De ex-presidentes a candidatos em plena campanha, os acidentes deixaram um legado de debates sobre segurança e um sentimento de perda coletiva. Relembre a seguir cinco casos emblemáticos.

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Juscelino Kubitschek (1976)

O ex-presidente, responsável pela construção de Brasília, morreu aos 73 anos, prestes a completar 74, em um acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Resende (RJ). O Opala em que viajava com seu motorista colidiu com uma carreta. A versão oficial aponta para uma fatalidade, mas teorias sobre um possível atentado político persistem até hoje, embora nunca tenham sido comprovadas.

Ulysses Guimarães (1992)

Uma das figuras centrais da redemocratização do Brasil, o "Senhor Diretas" desapareceu após a queda de um helicóptero em Angra dos Reis (RJ). Aos 76 anos, Ulysses Guimarães voltava de Angra para São Paulo quando a aeronave caiu no mar. Além dele, morreram sua esposa, Mora, e um casal de amigos. O corpo do político nunca foi encontrado, um fato que ampliou o luto nacional.

Júlio Redecker (2007)

O deputado federal e então líder da oposição na Câmara, Júlio Redecker, foi uma das 199 vítimas do voo TAM 3054. O avião não conseguiu pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, atravessou a pista e colidiu com um prédio da própria companhia. A tragédia, a maior da aviação brasileira na época, gerou uma forte crise no setor aéreo e abalou a política nacional.

Eduardo Campos (2014)

O país foi surpreendido com a notícia da morte do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. O jato particular em que ele viajava caiu em uma área residencial de Santos (SP), durante a campanha eleitoral. O acidente vitimou outras seis pessoas e mudou drasticamente o cenário da disputa presidencial daquele ano.

Teori Zavascki (2017)

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator da Operação Lava Jato, Teori Zavascki morreu na queda de um avião de pequeno porte no litoral de Paraty (RJ). A aeronave caiu no mar durante uma forte chuva. Sua morte gerou grande apreensão sobre o futuro da maior investigação de corrupção do país, levantando questionamentos e teorias sobre as circunstâncias do acidente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.