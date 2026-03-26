O que significa a sigla CAPS? Como buscar atendimento?

O CAPS tem como foco de atendimento pessoas com sofrimento psíquico intenso, incluindo transtornos mentais graves, além de usuários de álcool e outras drogas - (crédito: Pedro Santana / CB)

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são um dos principais pilares da política pública de saúde mental no Brasil. O modelo de centros de atenção foi criado para substituir os grandes hospitais psiquiátricos para dar espaço a locais voltados ao cuidado especializado dependendo da necessidade do paciente.

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O CAPS faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS), e tem como foco de atendimento pessoas com sofrimento psíquico intenso, incluindo transtornos mentais graves, além de usuários de álcool e outras drogas. O programa é voltado também à reabilitação psicossocial e na reinserção do paciente na sociedade.

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De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 2,9 mil unidades de CAPS distribuídas em 1973 municípios do território nacional. A rede de atendimento também inclui serviços em Unidades Básicas de Saúde (UBS), leitos em hospitais gerais e equipes de consultório na rua.

Existem diferentes tipos de CAPS, que podem variar dependendo do porte do município e das necessidades do paciente:

CAPS I, II e III: atendem adultos com transtornos mentais graves, variando na capacidade e intensidade do cuidado;

CAPS AD: especializados em álcool e outras drogas;

CAPS i: voltados para crianças e adolescentes.

Os CAPS III e alguns CAPS AD funcionam 24 horas, inclusive com possibilidade de acolhimento noturno em momentos de crise, evitando internações hospitalares prolongadas.

Diferentemente de outros serviços especializados, não é obrigatório ter encaminhamento médico para o primeiro atendimento no CAPS, basta procurar a unidade mais próxima com documento de identificação e o cartão do SUS.

No centro de atenção, o usuário passa por um acolhimento inicial,onde é avaliada a situação e definido o plano terapêutico, que pode incluir atendimentos individuais, participação em grupos, oficinas terapêuticas e acompanhamento familiar.

Outra porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que podem identificar a necessidade e encaminhar o paciente. Escolas, serviços de assistência social e familiares também costumam desempenhar papel importante no processo.

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As equipes do CAPS são formadas por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e outros profissionais. O atendimento é gratuito e busca respeitar a singularidade de cada paciente, priorizando o cuidado em liberdade e evitando internações sempre que possível.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite

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