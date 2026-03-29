Com câncer terminal, mulher cruza 4 mil km para ensaio de despedida com a família

Uma viagem de mais de 4 mil quilômetros entre Rondônia e Alagoas marcou os últimos momentos de Sônia Calegario ao lado da família. Em estágio terminal de um câncer, ela participou de um ensaio fotográfico na praia, em Maceió, cidade pela qual era apaixonada, como forma de registrar a despedida.

Moradora de Ji-Paraná (RO), Sônia enfrentava a doença com consciência do quadro clínico. Mesmo com dores intensas, náuseas e vômitos, manteve-se ativa dentro das limitações e não cogitou interromper o tratamento, apoiada na fé e no convívio com os filhos, conforme noticiado pelo Diário do Nordeste.

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A viagem aconteceu mesmo sem condições financeiras imediatas. Segundo a família informou ao portal, a realização foi possível de forma inesperada. O ensaio foi realizado em outubro do ano passado, quando, durante toda a sessão, Sônia esteve sob efeito de morfina, utilizada para controle da dor. Ainda assim, fez esforço para participar das fotos.

As imagens passaram a circular nas redes sociais meses depois, quando a fotógrafa responsável, Priscila Letícia, publicou o material com o relato do contexto. “Tem fotos que carregam mais do que sorrisos”, escreveu.









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Após a viagem, o quadro clínico de Sônia se agravou. As dores se intensificaram e passaram a comprometer a mobilidade. A internação ocorreu apenas quando já não era mais possível controlar o sofrimento em casa. Sônia morreu no final de 2025, aos 51 anos. Deixou o marido, quatro filhos e dois netos. O ensaio foi planejado como forma de registrar o tempo restante em família. “Foi um dia de abraços demorados. Cada um que a abraçava parecia tentar guardar o tempo nas mãos”, relatou a fotógrafa.

O diagnóstico do câncer veio após anos de sintomas gastrointestinais. Sônia convivia com a bactéria H. pylori e passou por diversas consultas e exames sem resolução. Em 2023, realizou uma endoscopia sem indicação de gravidade, mas seguiu desconfiada. Em 2024, durante uma viagem a Curitiba, decidiu repetir o exame com menos de três meses de intervalo, mesmo diante de questionamento médico. O resultado confirmou um adenocarcinoma no estômago.

Após cirurgia e quimioterapia, houve um período de controle da doença. Posteriormente, o câncer voltou de forma agressiva, com metástases nos ossos e nos pulmões. Com a progressão do quadro, as dores atingiram diferentes regiões do corpo, incluindo crânio, coluna, cervical, pé e joelho. Diante da piora, a família antecipou o chá de fraldas da neta de Sônia, cuja filha estava grávida durante o ensaio.

O encontro ocorreu em 15 de fevereiro e reuniu a família pela última vez. No dia seguinte, Sônia foi internada. Havia ainda o desejo de ver o ensaio finalizado, o que foi possível após mobilização entre familiares e a fotógrafa. Segundo os filhos, Sônia manteve a fé como principal referência durante todo o processo.