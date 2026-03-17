Idade é a mentira mais comum nos apps de namoro; veja truques mais usados

Antes mesmo do primeiro encontro, muitas conexões já começam atravessadas por mentiras. É o que indica uma pesquisa da Forbes Health (2025), que revela como mentiras aparentemente inofensivas fazem parte da construção de perfis em aplicativos de namoro.
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Mesmo entre aqueles que afirmam buscar um relacionamento sério, a sinceridade nem sempre acompanha a intenção. O levantamento mostra que 21% dos adultos admitem mentir sobre a idade, prática mais frequente entre homens (23%) do que entre mulheres (19%).
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Outros aspectos também aparecem entre os mais manipulados: renda (14%) e hobbies ou interesses (14%) lideram a lista, seguidos por emprego, histórico de relacionamentos e estado civil, citados por 13% dos entrevistados. O padrão aponta para alterações estratégicas que influenciam diretamente a percepção entre os usuários.
A altura, frequentemente associada a exageros, aparece com menor incidência do que se imagina. No total, 12% dos usuários admitem essa mentira. Quando olhamos para cada grupo separadamente, o índice é de 15% entre os homens e 11% entre as mulheres, o que contraria o estereótipo de que esse tipo de distorção seria majoritariamente masculina.
Para o terapeuta sexual Rufus Tony Spann, esse comportamento diz mais sobre quem mente do que sobre quem acredita. “Mentir revela muito sobre as inseguranças, a integridade ou os padrões de pensamento da pessoa”, afirma. Segundo o especialista da Forbes, a principal motivação costuma ser o desejo de “impressionar os outros e atrair alguém que, na opinião deles, deseje essas credenciais”. Ainda assim, ele alerta que esse tipo de estratégia dificilmente se sustenta ao longo do tempo e pode acabar ferindo expectativas.
Na prática, essas inconsistências têm efeito direto na experiência dos usuários. Judy Ho, neuropsicóloga clínica e forense e membro do Conselho Consultivo de Saúde da Forbes, observa que o ciclo de deslizar perfis, marcar encontros e descobrir discrepâncias entre o perfil e a realidade pode levar ao desgaste emocional. “Você não sabe o quanto deve investir emocionalmente e, às vezes, quando investe, acaba se decepcionando, o que te deixa mais cético para a próxima interação”, diz.
Apesar disso, o objetivo de encontrar um relacionamento duradouro segue predominante. Quase metade dos entrevistados afirma usar aplicativos com essa finalidade, com a Geração Z à frente, somando 52%. Entre millennials, o índice é de 49%, enquanto Geração X e baby boomers aparecem com 47% cada.
Ainda assim, diferentes intenções convivem nas plataformas. Cerca de 20% preferem encontros casuais com apenas um parceiro, enquanto 12% buscam esse tipo de relação com múltiplos parceiros. Outros 10% demonstram interesse em arranjos de “amigos com benefícios”, e 9% dizem procurar exclusivamente amizade.
Mesmo com a predominância do interesse por relações sérias, a clareza sobre o que cada pessoa busca nem sempre é evidente. Ho resume o cenário: “Infelizmente, nem sempre sabemos o que a pessoa do outro lado quer e pode haver muita decepção.”
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