Operação da PM mira drones ilegais sobre residência de Bolsonaro

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop), realiza nesta sexta-feira (27) uma operação para coibir o uso irregular de drones nas proximidades da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, localizada na região do Jardim Botânico.
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A ação foi desencadeada após a identificação de equipamentos não autorizados sobrevoando o imóvel, o que, segundo a corporação, representa risco à segurança e possível violação do espaço aéreo. Para monitorar a situação, o Bavop emprega drones próprios, com o objetivo de localizar os pontos de operação dos dispositivos irregulares.
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"Com base nas informações levantadas, equipes em solo serão direcionadas aos locais indicados, onde atuarão para localizarem os responsáveis pelos equipamentos", afimou a corporação.
Bolsonaro chegou ao condomínio Solar Brasília, no Jardim Botânico, por volta das 10h desta sexta-feira (27/3), e utiliza tornozeleira eletrônica. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Distrito Federal. O ex-presidente recebeu alta hospitalar após duas semanas internado no hospital DF Star. Ele seguirá em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
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De acordo com a PMDF, o uso de aeronaves remotamente pilotadas deve seguir as normas estabelecidas por órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). O descumprimento dessas regras, especialmente em áreas sensíveis ou sobre propriedades privadas, pode resultar em infrações administrativas e até crimes relacionados à segurança, à inviolabilidade de domicílio e ao risco à navegação aérea.
Prisão domiciliar
De acordo com a determinação, a medida terá duração inicial de 90 dias, contados a partir da alta médica, podendo ser prorrogada caso haja necessidade. Bolsonaro deverá cumprir uma série de regras durante o período. Em caso de descumprimento, poderá retornar ao regime fechado.
As visitas estão restritas a regras específicas: os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan poderão visitá-lo em dias e horários fixos, enquanto a esposa Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia têm acesso livre por residirem no local. Advogados estão autorizados a realizar visitas diárias, inclusive em fins de semana e feriados, mediante agendamento prévio e com duração máxima de 30 minutos.