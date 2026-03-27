Operação da PM mira drones ilegais sobre residência de Bolsonaro

Ele seguirá em prisão domiciliar por 90 dias, conforme decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop), realiza nesta sexta-feira (27) uma operação para coibir o uso irregular de drones nas proximidades da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, localizada na região do Jardim Botânico.

A ação foi desencadeada após a identificação de equipamentos não autorizados sobrevoando o imóvel, o que, segundo a corporação, representa risco à segurança e possível violação do espaço aéreo. Para monitorar a situação, o Bavop emprega drones próprios, com o objetivo de localizar os pontos de operação dos dispositivos irregulares.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Com base nas informações levantadas, equipes em solo serão direcionadas aos locais indicados, onde atuarão para localizarem os responsáveis pelos equipamentos", afimou a corporação.

Leia também: Presidenciável Flávio Bolsonaro troca dancinha por seriedade

Bolsonaro chegou ao condomínio Solar Brasília, no Jardim Botânico, por volta das 10h desta sexta-feira (27/3), e utiliza tornozeleira eletrônica. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Distrito Federal. O ex-presidente recebeu alta hospitalar após duas semanas internado no hospital DF Star. Ele seguirá em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a PMDF, o uso de aeronaves remotamente pilotadas deve seguir as normas estabelecidas por órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). O descumprimento dessas regras, especialmente em áreas sensíveis ou sobre propriedades privadas, pode resultar em infrações administrativas e até crimes relacionados à segurança, à inviolabilidade de domicílio e ao risco à navegação aérea.

Prisão domiciliar

De acordo com a determinação, a medida terá duração inicial de 90 dias, contados a partir da alta médica, podendo ser prorrogada caso haja necessidade. Bolsonaro deverá cumprir uma série de regras durante o período. Em caso de descumprimento, poderá retornar ao regime fechado.

As visitas estão restritas a regras específicas: os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan poderão visitá-lo em dias e horários fixos, enquanto a esposa Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia têm acesso livre por residirem no local. Advogados estão autorizados a realizar visitas diárias, inclusive em fins de semana e feriados, mediante agendamento prévio e com duração máxima de 30 minutos.