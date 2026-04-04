Creche em homenagem ao neto de Lula é inaugurada no Recife

Bianca Lucca

Creche no Pina também carrega memorial artístico criado pelo artista Caju - (crédito: Jaciana Sobrinho / Divulgação)

O Recife deu um passo histórico na educação infantil com a inauguração da Creche Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, no Parque Aeroclube, nesta quarta-feira (1º/4). A cerimônia marcou mais do que a abertura de uma unidade: simboliza o cumprimento da meta de triplicar o número de vagas em creches desde 2020, consolidando um avanço significativo no acesso à educação para crianças de 0 a 3 anos, segundo a Prefeitura.

O nome foi escolhido em homenagem ao neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O menino morreu aos 7 anos, vítima de uma infecção bacteriana, em Santo André (SP), período em que Lula estava preso em Curitiba (PR). Durante a detenção, Arthur chegou a visitar o avô duas vezes na carceragem da Polícia Federal. Para estar presente no velório, o então ex-presidente precisou de autorização judicial.

Além da homenagem no nome, a unidade também carrega a memória de Arthur em sua própria estrutura. A fachada foi transformada em um memorial visual pelo artista Caju, que criou um painel de grafite com o rosto do menino. A obra integra o programa Colorindo o Recife, do Gabinete de Inovação Urbana, conectando a arquitetura da escola à identidade e à história da comunidade local.

Conforme a Prefeitura de Recife, em 2020, a rede municipal contava com 6.439 vagas. Hoje, com a entrega da nova creche, a cidade já ultrapassa 19 mil oportunidades de atendimento, beneficiando famílias e fortalecendo políticas públicas voltadas à primeira infância.

O prefeito João Campos destacou durante a inauguração a importância de transformar espaços públicos e ampliar o acesso à cidadania: “Nós estamos realizando um sonho para a cidade do Recife. Antes essa área não tinha nenhuma serventia pública, mas hoje nós vemos o maior complexo de cidadania do Recife sendo construído no antigo Aeroclube e sendo inaugurado. A gente hoje tem os 600 apartamentos entregues, o Compaz Lêda Alves, a primeira e a segunda etapas do Parque Eduardo Campos, que será aberta amanhã, a creche, a USF Guilherme Robalinho. Tudo isso mostra o nosso compromisso de fazer o que deve ser feito e trazer mais vida para a população do Recife”.

A nova creche recebeu investimento de R$ 6 milhões e integra a política de expansão e qualificação da infraestrutura da rede municipal. Com 1.597,69 m² de área construída em terreno de 2.356,03 m², a unidade possui dois pavimentos conectados por rampas e escadas, garantindo acessibilidade em todos os ambientes.

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O espaço pedagógico conta com 12 salas de aula — 10 para educação infantil e 2 para berçários — além de sala multiuso e sala de recursos multifuncionais. A infraestrutura inclui ainda secretaria, diretoria, coordenação, sala de professores, cozinha, lavanderia, depósitos e vestiários para funcionários. No total, a creche possui seis baterias de banheiros para estudantes e quatro para administração e docentes, incluindo opções acessíveis para pessoas com deficiência.

A creche terá capacidade para 242 crianças, distribuídas entre berçário e grupos I, II e III, ampliando significativamente a oferta na Zona Sul da cidade e garantindo acesso à educação de qualidade desde os primeiros anos de vida.

O crescimento da rede de creches é fruto do programa Infância na Creche, lançado em 2021 como política estruturante para a primeira infância. A iniciativa busca ampliar o acesso, qualificar os espaços físicos e fortalecer as práticas pedagógicas, estabelecendo um novo padrão de atendimento na cidade.

“Eu tive o compromisso de duplicar as vagas de creche no meu primeiro mandato como prefeito do Recife e agora nós estamos entregando o triplo de vagas. Em 2021, existiam 6.439 vagas de creche e hoje, com a entrega da Creche Arthur Araújo Lula da Silva, temos 19.418 vagas. É assim que nós trabalhamos, construindo o futuro desde os pequenos, trazendo transformação para a cidade e crescendo lado a lado com a educação”, afirmou Campos.