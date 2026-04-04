Motorista que matou irmãos em SP afirma que bebeu por ter se separado

Demóstenes dirigia em alta velocidade. Das quatro crianças, o casal de irmãos foi atingido em cheio - (crédito: Reprodução de vídeo)

O motorista responsável pelo atropelamento que matou duas crianças no bairro Canhema, em Diadema (SP), afirmou à polícia que havia bebido após ter se separado recentemente. No caso ocorrido na sexta-feira (3/4), Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, invadiu uma calçada enquanto dirigia embriagado e em alta velocidade, atingindo um grupo de crianças.

Ele alegou estar emocionalmente abalado pelo fim de um relacionamento. Os investigadores apontam que não há dúvidas de que Demóstenes assumiu o risco ao dirigir sob efeito de álcool.

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As vítimas foram identificadas como os irmãos Izaias de Oliveira Santos, de 6 anos, e Sophya de Oliveira Santos, de 10 anos. Elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas crianças foram socorridas e levadas a hospitais da região. O motorista ainda colidiu contra o portão de uma residência e atingiu outros veículos estacionados na via até ser contido por moradores.

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Demóstenes foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, neste sábado (4/4). O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema e o suspeito foi indiciado por homicídio e lesão corporal com dolo, quando há intenção ou assunção do risco de matar.

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Veja o vídeo que mostra a emoção do pai de uma criança que escapou por pouco após a colisão: