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Tragédia

Motorista que matou irmãos em SP afirma que bebeu por ter se separado

Carro conduzido por Demóstenes Dias de Macedo estava em alta velocidade quando invadiu uma calçada, em Diadema

Demóstenes dirigia em alta velocidade. Das quatro crianças, o casal de irmãos foi atingido em cheio - (crédito: Reprodução de vídeo)
Demóstenes dirigia em alta velocidade. Das quatro crianças, o casal de irmãos foi atingido em cheio - (crédito: Reprodução de vídeo)

O motorista responsável pelo atropelamento que matou duas crianças no bairro Canhema, em Diadema (SP), afirmou à polícia que havia bebido após ter se separado recentemente. No caso ocorrido na sexta-feira (3/4), Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, invadiu uma calçada enquanto dirigia embriagado e em alta velocidade, atingindo um grupo de crianças. 

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Ele alegou estar emocionalmente abalado pelo fim de um relacionamento. Os investigadores apontam que não há dúvidas de que Demóstenes assumiu o risco ao dirigir sob efeito de álcool.

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As vítimas foram identificadas como os irmãos Izaias de Oliveira Santos, de 6 anos,  e Sophya de Oliveira Santos, de 10 anos. Elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras duas crianças foram socorridas e levadas a hospitais da região. O motorista ainda colidiu contra o portão de uma residência e atingiu outros veículos estacionados na via até ser contido por moradores.

Demóstenes foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, neste sábado (4/4). O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema e o suspeito foi indiciado por homicídio e lesão corporal com dolo, quando há intenção ou assunção do risco de matar.

Veja o vídeo que mostra a emoção do pai de uma criança que escapou por pouco após a colisão: 

 

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 04/04/2026 20:02
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