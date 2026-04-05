De BH a Uberlândia: confira os candidatos ao Mister MG Tur 2026

Bruno Tricolli, homem de 30 anos natural de Extrema (MG), venceu a etapa mineira do concurso em 2025 - (crédito: Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026)

A cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebe entre os dias 17 e 19 de abril o evento Mister Minas Gerais Tur 2026, concurso que vai eleger o representante do estado para a etapa nacional do concurso Mister Brasil Tur. A final está marcada para o dia 18, às 20h, no Espaço de Convenções do Monte Carmo Shopping, no Bairro Ingá Alto.

O concurso reúne nove candidatos de diferentes regiões mineiras, com representantes das cidades de Belo Horizonte, Barbacena, Betim, Contagem, Governador Valadares, Jacutinga, Patrocínio, Sabará e Uberlândia. A disputa avalia não apenas a aparência, mas também personalidade, desenvoltura e presença de palco dos participantes.

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Confira os participantes da etapa mineira:

Mister Barbacena Tur - Matthews Falco

Mister Belo Horizonte Tur - Breno Kennedy

Mister Betim Tur - Gustavo Andrade

Mister Contagem Tur - Júnnior Araújo

Mister Jacutinga Tur - Júnior Arantes

Mister Governador Valadares Tur - Wagner Barcelar

Mister Patrocínio Tur - Felipe Passos

Mister Sabará Tur - Douglas Costa

Mister Uberlândia Tur - Lucas Rocha

A programação começa no dia 17, com o confinamento oficial dos candidatos no Hotel Ibis Betim. No mesmo dia, serão realizadas provas preliminares divididas em quatro etapas: desfile de passarela, apresentação em traje de banho, prova de elegância com traje de gala e entrevista individual com jurados técnicos.

No dia seguinte, os participantes passam por uma sessão de fotos, que também integra a avaliação. À noite, ocorre a grande final aberta ao público, com desfiles com roupas de banho e de gala, apresentações e a escolha do vencedor, que representará Minas Gerais no concurso nacional Mister Brasil Tur.

Quem passará a faixa e a coroa ao novo campeão é Bruno Tricolli, homem de 30 anos natural de Extrema (MG), que venceu a etapa mineira de 2025. Segundo a organização do evento, Bruno estará presente em todos os dias de evento, “marcando com elegância e carisma cada momento desta edição”.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Betim. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma da Sympla pelo preço de R$ 30, mais a taxa de serviço.

