De BH a Uberlândia: confira os candidatos ao Mister MG Tur 2026

A cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebe entre os dias 17 e 19 de abril o evento Mister Minas Gerais Tur 2026, concurso que vai eleger o representante do estado para a etapa nacional do concurso Mister Brasil Tur. A final está marcada para o dia 18, às 20h, no Espaço de Convenções do Monte Carmo Shopping, no Bairro Ingá Alto.
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O concurso reúne nove candidatos de diferentes regiões mineiras, com representantes das cidades de Belo Horizonte, Barbacena, Betim, Contagem, Governador Valadares, Jacutinga, Patrocínio, Sabará e Uberlândia. A disputa avalia não apenas a aparência, mas também personalidade, desenvoltura e presença de palco dos participantes.
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Confira os participantes da etapa mineira:
- Mister Barbacena Tur - Matthews Falco
- Mister Belo Horizonte Tur - Breno Kennedy
- Mister Betim Tur - Gustavo Andrade
- Mister Contagem Tur - Júnnior Araújo
- Mister Jacutinga Tur - Júnior Arantes
- Mister Governador Valadares Tur - Wagner Barcelar
- Mister Patrocínio Tur - Felipe Passos
- Mister Sabará Tur - Douglas Costa
- Mister Uberlândia Tur - Lucas Rocha
A programação começa no dia 17, com o confinamento oficial dos candidatos no Hotel Ibis Betim. No mesmo dia, serão realizadas provas preliminares divididas em quatro etapas: desfile de passarela, apresentação em traje de banho, prova de elegância com traje de gala e entrevista individual com jurados técnicos.
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No dia seguinte, os participantes passam por uma sessão de fotos, que também integra a avaliação. À noite, ocorre a grande final aberta ao público, com desfiles com roupas de banho e de gala, apresentações e a escolha do vencedor, que representará Minas Gerais no concurso nacional Mister Brasil Tur.
Quem passará a faixa e a coroa ao novo campeão é Bruno Tricolli, homem de 30 anos natural de Extrema (MG), que venceu a etapa mineira de 2025. Segundo a organização do evento, Bruno estará presente em todos os dias de evento, “marcando com elegância e carisma cada momento desta edição”.
O evento conta com apoio da Prefeitura de Betim. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma da Sympla pelo preço de R$ 30, mais a taxa de serviço.
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