Bolão do DF fatura R$ 10 milhões na Dupla Sena de Páscoa

O bilhete ganhador foi registrado na lotérica Nossa Senhora Aparecida, na QE 17, no Guará II - (crédito: Google Street View)

O prêmio principal da Dupla Sena de Páscoa saiu para a capital federal. Um bolão de 50 cotas registrado na lotérica Nossa Senhora Aparecida, na QE 17 do Guará II, é um dos quatro ganhadores com seis números no primeiro sorteio. O grupo acertou seis números em um jogo de oito dezenas (R$ 84) e garantiu R$ 10.049.459,50. Com isso, cada cota vai receber R$ 200.989,19.

Os sortudos do Guará também vão dividir R$ 51.148,50 referentes ao prêmio da quina da Dupla Sena de Páscoa.

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Além do Distrito Federal, outras três apostas também atingiram a faixa principal no mesmo sorteio:

Bragança Paulista (SP) — aposta simples de seis dezenas (R$ 3), prêmio de R$ 10.049.459,88;

— aposta simples de seis dezenas (R$ 3), prêmio de R$ 10.049.459,88; Campinas (SP) — aposta simples de oito dezenas (R$ 84), prêmio de R$ 10.049.459,88;

— aposta simples de oito dezenas (R$ 84), prêmio de R$ 10.049.459,88; São José do Rio Preto (SP) — aposta simples de 10 dezenas (R$ 630), prêmio de R$ 10.049.459,88.

Outras 874 apostas fizeram cinco acertos, com prêmio individual de R$ 4.262,38, enquanto 44.299 bilhetes acertaram quatro números e receberão R$ 96,10. Já na faixa de três acertos, 779.197 apostas foram premiadas com R$ 2,73

Segundo sorteio também teve vencedor

No segundo sorteio da Dupla Sena de Páscoa, uma aposta de Caxias do Sul (RS) acertou seis dezenas e faturou R$ 4.097.855,51. Além disso, 579 apostas com cinco acertos ganharam R$ 5.790,66 cada, 35.048 apostas com quatro acertos receberão R$ 121,47, e 666.204 apostas com três acertos levaram R$ 3,19.

Confira os números sorteados na noite de sábado (4/4):

05 - 13 - 18 - 29 - 31 - 33 no primeiro sorteio;

01 - 08 - 15 - 19 - 21 - 22 no segundo.

A Dupla Sena de Páscoa é um dos concursos mais aguardados das Loterias Caixa justamente por não acumular. Caso não haja acertadores na faixa principal, o valor é redistribuído entre outras faixas de premiação.