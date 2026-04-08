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RIO DE JANEIRO

Incêndio atinge cobertura do Velódromo do Parque Olímpico no Rio

Fogo começou na madrugada desta quarta (8/4) e mobiliza cerca de 60 bombeiros; caso é o terceiro registrado no local desde 2017

Vídeo divulgado pelo Centro de Operações Rio mostram as chamas já controladas - (crédito: Reprodução/X/@OperacoesRio)
Vídeo divulgado pelo Centro de Operações Rio mostram as chamas já controladas - (crédito: Reprodução/X/@OperacoesRio)

Um incêndio de grandes proporções atinge, desde a madrugada desta quarta-feira (8/4), a cobertura do Velódromo do Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a corporação foi acionada às 4h17 para combater as chamas no espaço esportivo, situado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. A operação mobiliza cerca de 60 bombeiros militares e mais de 20 viaturas, além do apoio de equipes especializadas.

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Até o momento, não há informações sobre vítimas ou sobre as causas do incêndio. Vídeo divulgado pelo Centro de Operações Rio mostram as chamas já controladas. De acordo com a publicação, "equipes da Prefeitura do Rio acompanham o trabalho dos militares".

Esta é a terceira vez que o Velódromo é atingido por fogo. De acordo com informações da Agência Brasil, em 2017, no período pós-Jogos Olímpicos Rio 2016, o local registrou dois incêndios, nos dias 30 de julho e 26 de novembro. Nas duas ocorrências, assim como agora, as chamas atingiram a cobertura da estrutura. Na época, os episódios foram atribuídos à queda de balões na parte superior do equipamento.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/04/2026 08:02
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