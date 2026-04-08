Incêndio atinge cobertura do Velódromo do Parque Olímpico no Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge, desde a madrugada desta quarta-feira (8/4), a cobertura do Velódromo do Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a corporação foi acionada às 4h17 para combater as chamas no espaço esportivo, situado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. A operação mobiliza cerca de 60 bombeiros militares e mais de 20 viaturas, além do apoio de equipes especializadas.

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Até o momento, não há informações sobre vítimas ou sobre as causas do incêndio. Vídeo divulgado pelo Centro de Operações Rio mostram as chamas já controladas. De acordo com a publicação, "equipes da Prefeitura do Rio acompanham o trabalho dos militares".

DRONE DO COR-RIO | INCÊNDIO NA BARRA DA TIJUCA



O drone do COR-Rio acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros no combate ao incêndio que atinge o velódromo do Parque Olímpico, na Avenida Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca.



Equipes da Prefeitura do Rio acompanham o trabalho dos… pic.twitter.com/a1tHLaydre — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 8, 2026

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Esta é a terceira vez que o Velódromo é atingido por fogo. De acordo com informações da Agência Brasil, em 2017, no período pós-Jogos Olímpicos Rio 2016, o local registrou dois incêndios, nos dias 30 de julho e 26 de novembro. Nas duas ocorrências, assim como agora, as chamas atingiram a cobertura da estrutura. Na época, os episódios foram atribuídos à queda de balões na parte superior do equipamento.