Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado - (crédito: Reprodução / Caixa Econômica / YouTube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (11/4), seis loterias: os concursos 2995 da Mega-Sena; o 6999 da Quina; o 3659 da Lotofácil; 345 da +Milionária; o 2379 da Timemania e o 1200 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 39,2 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08-29-42-49-50-58.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03-05-06-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-23-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12,9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02-03-24-29-77.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 17,6 milhões apresentou o seguinte resultado: 25-35-48-56-58-75-78. O time do coração é o 34 - Cuiabá (MT).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 34,5 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 19-20-25-27-38-41. Os trevos sorteados foram: 4-1.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 700 mil , o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-15-16-21-24-25-27. O mês da sorte é 05 - maio.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte