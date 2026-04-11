Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (11/4), seis loterias: os concursos 2995 da Mega-Sena; o 6999 da Quina; o 3659 da Lotofácil; 345 da +Milionária; o 2379 da Timemania e o 1200 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
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Mega-Sena
A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 39,2 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08-29-42-49-50-58.
A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena
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Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03-05-06-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-23-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 12,9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 02-03-24-29-77.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina
Timemania
A Timemania, com prêmio previsto de R$ 17,6 milhões apresentou o seguinte resultado: 25-35-48-56-58-75-78. O time do coração é o 34 - Cuiabá (MT).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania
+Milionária
A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 34,5 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 19-20-25-27-38-41. Os trevos sorteados foram: 4-1.
A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 700 mil , o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-15-16-21-24-25-27. O mês da sorte é 05 - maio.
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte
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