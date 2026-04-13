Família e amigo morrem em grave acidente no interior de SC

Acidente com quatro veículos deixa cinco mortos em SC - (crédito: Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv))

Cinco pessoas morreram após um acidente envolvendo quatro veículos na noite de domingo (12/4), em Santa Catarina. As vítimas estavam no mesmo carro: um casal, duas crianças — de 6 e 2 anos — e um amigo da família.

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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), o acidente ocorreu na rodovia SC-355, entre Videira e Iomerê, no oeste do estado. A batida foi registrada no km 64, e as vítimas estavam em um Volkswagen Gol. Com o impacto, três ocupantes foram arremessados para fora do veículo.

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A colisão também envolveu um VW Golf e um VW T-Cross. Neste último, um casal foi resgatado em estado grave e encaminhado ao hospital.

Relatos de testemunhas indicam a participação de um quarto veículo, que teria provocado o acidente e fugido do local sem prestar socorro.

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Ainda segundo a PMRv, o suspeito de causar a colisão foi localizado e encaminhado à delegacia.