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SANTA CATARINA

Família e amigo morrem em grave acidente no interior de SC

Família inteira estava em um dos carros; suspeito foi localizado

Acidente com quatro veículos deixa cinco mortos em SC - (crédito: Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv))
Acidente com quatro veículos deixa cinco mortos em SC - (crédito: Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv))

Cinco pessoas morreram após um acidente envolvendo quatro veículos na noite de domingo (12/4), em Santa Catarina. As vítimas estavam no mesmo carro: um casal, duas crianças — de 6 e 2 anos — e um amigo da família.

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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), o acidente ocorreu na rodovia SC-355, entre Videira e Iomerê, no oeste do estado. A batida foi registrada no km 64, e as vítimas estavam em um Volkswagen Gol. Com o impacto, três ocupantes foram arremessados para fora do veículo.

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A colisão também envolveu um VW Golf e um VW T-Cross. Neste último, um casal foi resgatado em estado grave e encaminhado ao hospital.

Relatos de testemunhas indicam a participação de um quarto veículo, que teria provocado o acidente e fugido do local sem prestar socorro.

Ainda segundo a PMRv, o suspeito de causar a colisão foi localizado e encaminhado à delegacia.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 13/04/2026 11:29
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