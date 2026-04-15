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TRÂNSITO

Acidente com carro da TV Band na BR-381 deixa um morto e um ferido

Batida de frente entre carro da equipe de reportagem e caminhão ocorreu no km 440, na altura Ravena

Colisão do carro da TV Band - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )
Colisão do carro da TV Band - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Um acidente foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (15/4) no km 440 da BR-381, no trecho de Ravena, distrito de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência, no sentido BH-Caeté, envolveu um veículo da TV Band Minas, que levava duas pessoas. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem morreu no local e uma mulher está em estado grave, sendo encaminhada para o Hospital João João XXIII pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros (CBMMG).  

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O acidente mobilizou diversas equipes de atendimento após o alerta emitido pela empresa responsável pelo trecho concedido da rodovia, Nova 381. O trecho onde ocorreu a batida é administrado pelo Departamento Nacional Infraestrutura de Transportes (Dnit). No momento, o trânsito segue o sistema pare e siga, sentido BH.

Saiba Mais

 

De acordo com as primeiras informações, trata-se de uma batida frontal entre o carro e um caminhão, considerada gravíssima. Assim que o acidente foi comunicado, equipes de resgate foram direcionadas ao local para prestar atendimento às vítimas. 

Ainda não há confirmação oficial do nome das vítimas e o estado de saúde da mulher. As circunstâncias do acidente também seguem sendo apuradas pelas autoridades.

Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz

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Sofia Maia* - Estado de Minas

Por Sofia Maia* - Estado de Minas
postado em 15/04/2026 17:27
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