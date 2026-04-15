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Quem é cinegrafista da Band que morreu em acidente em Minas

Colisão entre carro e caminhão na BR-381, em Sabará, matou cinegrafista da emissora e deixou repórter em estado grave

O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, da TV Bandeirantes - (crédito: Reprodução / Instagram)
O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, da TV Bandeirantes - (crédito: Reprodução / Instagram)

O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa, da TV Bandeirantes, morreu após se envolver em um acidente de carro, na tarde desta quarta-feira (15/4). A batida aconteceu entre um veículo de reportagem da Band Minas e um caminhão, na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A repórter Alice Ribeiro está em estado grave. 

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Lapa tinha 49 anos e era natural de Porto Alegre (RS), casado e tinha uma filha de seis anos. Entre 2022 e 2024, o cinegrafista havia feito a primeira passagem pela emissora. A segunda experiência aconteceu em dezembro de 2025. Durante estes recortes de tempo, participou de coberturas como o carnaval da capital mineira, e a tragédia das chuvas na Zona da Mata, em março de 2026. Além disso, era palhaço de formação, e fazia apresentações em hospitais para animar crianças internadas.  

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Em nota, a Band afirmou que Lapa era "mais que um profissional dedicado; era uma presença que irradiava alegria por onde passava".  

O carro de reportagem da emissora e o caminhão colidiram de frente. A parte dianteira do carro foi completamente destruída. Era Rodrigo quem dirigia o veículo e Alice era a única passageira. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 15/04/2026 18:33
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