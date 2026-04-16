Aluno é espancado dentro de van escolar na Grande Belo Horizonte

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e envolve dois alunos do Colégio Tiradentes - (crédito: Reprodução/rede social)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um adolescente agride violentamente outro estudante dentro de uma van de transporte escolar, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira (15/4). Nas iamgens, o garoto aparece dando socos na cabeça da vítima e chegando a enforcá-la, enquanto o aluno agredido, visivelmente menor que o agressor, não reage.

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Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a ocorrência foi registrada como lesão corporal e envolve dois alunos do Colégio Tiradentes, unidade de Vespasiano. A escola soube do caso ao receber, de uma representante da Associação de Pais e Mestres, um vídeo das agressões. As imagens identificaram o autor, de 15 anos. A vítima tem 13.

A proprietária da van escolar também procurou a escola para relatar o ocorrido, que foi registrado em ata. Representantes do colégio foram até a casa da vítima, em Lagoa Santa (MG), onde constataram que o adolescente apresentava hematomas em um dos braços, na testa e na cabeça. Ele foi orientado a passar por avaliação médica.

Ainda conforme a PM, o adolescente apontado como autor relatou que teria ido “tirar satisfação” com o colega dentro da van por desentendimentos anteriores. Já o pai da vítima afirmou que o filho contou ter sido agredido dias antes e ameaçado para não revelar o caso. Por medo, o estudante chegou a levar um canivete para a escola, que foi apreendido pela direção.

Os responsáveis pela van alegaram que, quando chegaram, os alunos já estavam contidos e os pais foram avisados. O adolescente de 15 anos foi levado à delegacia com o pai. A vítima foi atendida em uma unidade de saúde.

Em nota, a Diretoria de Educação Escolar (DEE) da Polícia Militar informou que o caso ocorreu durante deslocamento em transporte privado, fora do ambiente institucional. O órgão afirmou que foram adotadas as medidas cabíveis nas esferas administrativa e criminal, com acompanhamento e apoio às famílias dos alunos envolvidos.

A PM destacou ainda que não compactua com qualquer tipo de violência e reforçou que todas as providências estão sendo tomadas.