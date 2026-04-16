Bolsa Família 2026: veja as regras que podem levar ao bloqueio do seu NIS

Com o início dos pagamentos do Bolsa Família de abril de 2026 nesta quinta-feira (16/3) para os beneficiários com NIS de final 1, milhões de famílias voltam sua atenção para as regras do programa. Manter o benefício ativo exige o cumprimento de uma série de compromissos nas áreas de saúde e educação, e o descumprimento pode levar à suspensão do auxílio.

Essas exigências, conhecidas como condicionalidades, são a contrapartida que o governo federal solicita para garantir que as crianças e adolescentes das famílias beneficiárias tenham acesso a direitos básicos. O programa, que além do valor base oferece adicionais como o Benefício Primeira Infância (R$ 150) e o Benefício Variável Familiar (R$ 50), depende desse acompanhamento para funcionar. O monitoramento é constante e o sistema cruza dados para identificar inconsistências que podem gerar bloqueios.

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Entender os motivos que levam à suspensão é fundamental para garantir a continuidade do recebimento do valor mensal. A falha no cumprimento de qualquer um dos critérios pode impactar diretamente o orçamento doméstico.

O que pode bloquear seu benefício?

As principais razões para o bloqueio do Bolsa Família estão ligadas à atualização cadastral e ao acompanhamento das famílias. É crucial estar atento aos seguintes pontos:

Renda familiar: a renda por pessoa da família não pode ultrapassar o limite de R$ 218 mensais. Qualquer alteração que eleve essa média, como um novo emprego, precisa ser comunicada imediatamente no Cadastro Único (CadÚnico).

Cadastro Único desatualizado: as informações do CadÚnico devem ser atualizadas obrigatoriamente no prazo máximo de 24 meses (dois anos) ou sempre que houver mudança de endereço, telefone ou na composição familiar, como nascimento de um filho ou saída de um membro da casa.

Frequência escolar baixa: é exigida a presença mínima de 60% para crianças de 4 e 5 anos. Para beneficiários de 6 a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica, a frequência mínima exigida é de 75%.

Falta de acompanhamento de saúde: crianças menores de 7 anos precisam estar com a carteira de vacinação em dia e passar pelo acompanhamento nutricional. Gestantes devem realizar o pré-natal corretamente.

Vale ressaltar a existência da "Regra de Proteção". Famílias cuja renda por pessoa ultrapasse os R$ 218, mas permaneça abaixo de meio salário mínimo, não são imediatamente desligadas. Elas podem continuar no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor do benefício, desde que mantenham o cadastro atualizado.

O descumprimento de uma dessas regras não resulta no cancelamento imediato. Inicialmente, a família recebe uma advertência. Se a situação persistir, o benefício é bloqueado por um mês. Em caso de reincidência, a suspensão pode ser de dois meses, seguida pelo cancelamento.

Para evitar qualquer problema, é fundamental que o responsável familiar mantenha todos os dados corretos. Em caso de dúvidas ou necessidade de atualização, a orientação é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo ou o setor responsável pelo Bolsa Família em seu município.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.