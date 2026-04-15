Influenciadora cearense, Estelinha Bezerra morre aos 96 anos

Morreu, nessa terça-feira (14/4), a influenciadora cearense Estelinha Bezerra, aos 96 anos de idade. A morte foi anunciada por meio do perfil dela nas redes sociais, controlado, após a morte, por familiares. A causa do óbito não foi divulgada.

A influenciadora era conhecida como "a Rainha do Batom", justamente por estar sempre de batom vermelho em postagens nas redes sociais, onde acumulava 1,5 milhão de seguidores. Como ela mesma registrou, sem o batom, "não era ninguém".

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Nos últimos três anos, fez postagens constantes, onde compartilhava conhecimentos gerais sobre a vida, detalhes da rotina e ainda falas sobre autoestima. Além disso, o conteúdo publicado por ela passou constantemente pela ressignificação da velhice.

Estelinha estava internada há mais de um mês, conforme anúncio feito pela família. "Nos últimos 40 dias, Estelinha lutou por cada segundo, com dignidade e lucidez. E nos ensinou, por fim, que o amor liberta, inclusive nos momentos mais difíceis. Voa, meu amor!”, escreveu, em trecho da postagem.



Veja a postagem feita pela família de Estelinha Bezerra: