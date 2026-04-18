‘Café com Teu Pai’ sai do ar após denúncia e polêmica com Anitta

A conta do influenciador Breno Faria, responsável pelo perfil “Café com teu pai”, está indisponível desde a última sexta-feira (17/4) após um embate com a cantora Anitta. A artista comemorou uma denúncia do Ministério Público que apontava falas misóginas no canal, o que irritou o servidor da Polícia Rodoviária Federa.
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Em resposta à cantora, o influenciador fez um vídeo em que diz que Anitta é poderosa, mas solitária e triste e que não conseguia amar ou ser amada de verdade. "É óbvio que uma mulher que conquistou o mundo, mas não consegue amar nem ser amada de verdade por um homem, é o exemplo perfeito do que eu falo aqui", disse.
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- Leia também: O que muda com o PL da misoginia?
A situação mobilizou os fã-clubes da cantora, que passaram a incentivar denúncias contra o perfil do influenciador. A conta associada a Breno Faria passou a aparecer como indisponível na plataforma. Não há confirmação oficial sobre o motivo da retirada, nem se a medida é temporária ou definitiva.
???? ?? Breno, do Café com Teu Pai, tem perfil no Instagram DERRUBADO após mutirão de denúncias de fãs da cantora Anitta. pic.twitter.com/qT3NX58t0r— République (@republiqueBRA) April 18, 2026
Denúncias
O influenciador foi alvo de denúncias encaminhadas ao Ministério Público Federal e à corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, que pedem a abertura de investigação. As denúncias foram protocoladas no dia 8 de abril pela deputada estadual Ediane Maria (PSol-SP) e pela advogada Natália Boulos. O documento aponta possíveis irregularidades relacionadas à atuação de Breno nas redes sociais.
Entre os pontos levantados estão suspeitas de atividade empresarial incompatível com a função pública, uso indevido das plataformas digitais, divulgação de conteúdo considerado discriminatório e eventual conflito com o cargo, já que ele seria servidor ativo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
As autoras também destacam vídeos publicados pelo influenciador que, segundo elas, apresentam falas misóginas. Um dos trechos citados envolve comparações entre homens e mulheres em relações afetivas, consideradas desiguais e ofensivas. O pedido encaminhado aos órgãos competentes solicita apuração de possíveis infrações administrativas e adoção de medidas cabíveis.
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