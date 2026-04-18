‘Café com Teu Pai’ sai do ar após denúncia e polêmica com Anitta

Café com teu pai tem perfil suspenso após embate com a cantora Anitta - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A conta do influenciador Breno Faria, responsável pelo perfil “Café com teu pai”, está indisponível desde a última sexta-feira (17/4) após um embate com a cantora Anitta. A artista comemorou uma denúncia do Ministério Público que apontava falas misóginas no canal, o que irritou o servidor da Polícia Rodoviária Federa.

Em resposta à cantora, o influenciador fez um vídeo em que diz que Anitta é poderosa, mas solitária e triste e que não conseguia amar ou ser amada de verdade. "É óbvio que uma mulher que conquistou o mundo, mas não consegue amar nem ser amada de verdade por um homem, é o exemplo perfeito do que eu falo aqui", disse.

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A situação mobilizou os fã-clubes da cantora, que passaram a incentivar denúncias contra o perfil do influenciador. A conta associada a Breno Faria passou a aparecer como indisponível na plataforma. Não há confirmação oficial sobre o motivo da retirada, nem se a medida é temporária ou definitiva.

???? ?? Breno, do Café com Teu Pai, tem perfil no Instagram DERRUBADO após mutirão de denúncias de fãs da cantora Anitta. pic.twitter.com/qT3NX58t0r — République (@republiqueBRA) April 18, 2026

Denúncias

O influenciador foi alvo de denúncias encaminhadas ao Ministério Público Federal e à corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, que pedem a abertura de investigação. As denúncias foram protocoladas no dia 8 de abril pela deputada estadual Ediane Maria (PSol-SP) e pela advogada Natália Boulos. O documento aponta possíveis irregularidades relacionadas à atuação de Breno nas redes sociais.

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Entre os pontos levantados estão suspeitas de atividade empresarial incompatível com a função pública, uso indevido das plataformas digitais, divulgação de conteúdo considerado discriminatório e eventual conflito com o cargo, já que ele seria servidor ativo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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As autoras também destacam vídeos publicados pelo influenciador que, segundo elas, apresentam falas misóginas. Um dos trechos citados envolve comparações entre homens e mulheres em relações afetivas, consideradas desiguais e ofensivas. O pedido encaminhado aos órgãos competentes solicita apuração de possíveis infrações administrativas e adoção de medidas cabíveis.