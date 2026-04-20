Operação integrada no Vidigal mira cúpula de facção baiana

Ainda de acordo com a corporação, durante a operação, foi presa Núbia Santos Oliveira, apontada como uma das principais responsáveis pela movimentação financeira do grupo. - (crédito: Divulgação: ASCOM-SSP e MPBA)

Uma operação integrada das forças de segurança da Bahia e do Rio de Janeiro foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (20) com o objetivo de desarticular lideranças de uma organização criminosa originária do sul baiano. A ação envolve o Ministério Público da Bahia (MPBA), a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e as polícias civis dos dois estados.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o alvo da ação são integrantes do grupo Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção com atuação no extremo sul da Bahia e ligação com o Comando Vermelho. Parte das lideranças estaria escondida na comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro.

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Ainda de acordo com a corporação, durante a operação, foi presa Núbia Santos Oliveira, apontada como uma das principais responsáveis pela movimentação financeira do grupo. Ela é investigada por lavagem de dinheiro e tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e homicídio. Núbia é companheira de Wallas Souza Soares, o “Patola”, um dos líderes da facção, ao lado de Ednaldo Pereira dos Santos, conhecido como “Dada”. Além dela, um homem foi preso em flagrante portando um fuzil. Na ação, também foram apreendidos armamento e entorpecentes.

Segundo as investigações, a operação é resultado de um trabalho contínuo de monitoramento das forças de segurança, que buscam localizar e prender 13 detentos que fugiram do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024. Desde então, os foragidos estariam no Rio de Janeiro, sob proteção de integrantes do Comando Vermelho.

As apurações indicam que, mesmo fora do sistema prisional, os alvos continuam exercendo funções de liderança, coordenando atividades criminosas à distância, especialmente ligadas ao tráfico de drogas.

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A operação teve impacto na rotina da cidade. De acordo com informações do portal g1, criminosos interditaram a Avenida Niemeyer, importante via que liga os bairros de São Conrado e Leblon, utilizando um ônibus e contêineres para bloquear a passagem. A via foi liberada por volta das 6h50, após intervenção da Polícia Militar, que realizou escolta de motoristas na região.

Ainda durante a operação, cerca de 200 turistas ficaram temporariamente ilhados no alto do Morro Dois Irmãos. O local é um dos pontos turísticos mais procurados para observar o nascer do sol, com acesso pela comunidade do Vidigal. A descida só foi possível por volta das 7h20, quando a situação já estava controlada. Os visitantes deixaram a área acompanhados por viaturas e veículos blindados da polícia.