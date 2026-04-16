Carro de luxo de Letícia Spiller é furtado em área nobre do Rio de Janeiro - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A atriz Letícia Spiller enfrentou um imprevisto no dia 13 de abril de 2026 ao ter seu carro furtado na cidade do Rio de Janeiro. O episódio aconteceu enquanto ela estava fora do veículo, durante uma visita a um amigo, sem qualquer contato com a ação no momento em que ocorreu.

O automóvel, uma Toyota SW4, havia sido estacionado nas proximidades da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ao retornar, a atriz percebeu que o carro não estava mais no local, confirmando o furto. A ocorrência foi registrada na 14ª Delegacia Policial do Leblon, mas até agora não há informações sobre a recuperação do veículo.

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Segundo a equipe da artista, o carro possuía seguro, o que pode amenizar parte do prejuízo financeiro. Ainda assim, trata-se de um modelo considerado entre os mais valorizados do mercado, podendo chegar a valores próximos de meio milhão de reais, dependendo da versão e do ano.

O caso não é isolado. Recentemente, o ator Marcos Palmeira também teve um veículo do mesmo modelo levado na capital fluminense, o que evidencia uma sequência de ocorrências envolvendo esse tipo de SUV. Até o momento, Letícia Spiller preferiu não comentar publicamente o episódio.