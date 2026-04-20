"Caos": turistas relatam medo ao ficarem ilhados em trilha no RJ em operação

Turistas relatam medo ao ficarem ilhados na trilha do Dois Irmãos durante operação - (crédito: Cyro Neves/Super Rádio Tupi )

Por Cyro Neves — Cerca de 200 pessoas que faziam a trilha do Morro Dois Irmãos, na Zona Sul do Rio, viveram momentos de tensão na manhã desta segunda-feira (20/4). O grupo ficou isolado no topo do morro devido a uma operação da Polícia Civil no Morro do Vidigal, que resultou em intensos tiroteios na região.

Os visitantes, que subiram a trilha para acompanhar o nascer do sol, foram impedidos de retornar por questões de segurança. A intervenção foi realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) com apoio do Ministério Público da Bahia para desarticular uma quadrilha baiana.

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Relatos de visitantes estrangeiros durante o cerco



Entre os ilhados estavam as portuguesas Austécia e duas mulheres chamadas Maria. Elas contaram que, apesar do barulho de tiros e da presença de helicópteros da polícia, seguiram as orientações de segurança para aguardar o momento seguro de descer a encosta.

Austécia explicou que o grupo estava apreciando a paisagem quando recebeu ordens para se abaixar e aguardar. “Não vivemos grandes estresses, estávamos bem protegidas e só descemos quando tínhamos que descer”, afirmou uma das estrangeiras, destacando que o episódio foi rápido.

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Mesmo após o susto e a interrupção do passeio, as turistas vindas de Portugal garantiram que a experiência não desanimou o grupo. Elas afirmaram que pretendem retornar ao Morro Dois Irmãos em uma oportunidade futura para completar o percurso.

Visitantes de São Paulo, Minas Gerais e Alagoas relataram o clima de insegurança ao serem surpreendidos pelo confronto. “Foi caos, falaram que era operação, pediram para gente sentar e foi bem assustador”, declarou um dos brasileiros que aguardava o fim dos disparos.

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Os agentes buscavam capturar chefes de uma facção que atua em Caraíva, no litoral baiano, mas que usavam comunidades cariocas como esconderijo. Durante a incursão, a polícia prendeu Núbia Santos de Oliveira, suspeita de gerenciar a lavagem de dinheiro do grupo criminoso.

O principal alvo, entretanto, conseguiu escapar das autoridades. Edinaldo Pereira Souza, o Dada, fugiu de um imóvel alugado no Vidigal onde promovia uma confraternização familiar. Ele estava foragido do sistema prisional da Bahia desde 2024 e vinha se escondendo na Rocinha.