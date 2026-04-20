Brasileiro desaparece em Buenos Aires após encontro marcado por aplicativo

Natural de Goiás, Danilo é professor de inglês há 17 anos - (crédito: Instagram)

Um brasileiro está desaparecido na Argentina após sair para um encontro marcado por aplicativo na madrugada de 14 de abril. Danilo Neves Pereira, de 35 anos, informou a um amigo, às 3h57 da última terça-feira, que iria se encontrar com uma pessoa identificada como Ulysses e enviou o endereço de destino, na Avenida de Maio, 748, no centro de Buenos Aires. Desde então, não houve mais contato.

O caso passou a mobilizar a Rede Solidária, organização argentina que atua na busca por pessoas desaparecidas, e ganhou divulgação nacional no domingo (19/4), quando o desaparecimento completou cinco dias. Na madrugada desta segunda-feira (20), o período sem notícias chegou a seis dias, ampliando a mobilização de voluntários e autoridades.

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Segundo informações repassadas por amigos, Danilo mantinha contato frequente com pessoas no Brasil e na Argentina, mas interrompeu as mensagens de forma repentina após sair para o encontro. A ausência de comunicação é tratada como elemento central nas buscas, que tentam reconstituir os últimos passos do brasileiro.

O endereço informado por ele fica a dois quarteirões da Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, e a cerca de sete quadras do Congresso Nacional. A área é uma das mais monitoradas da capital, com grande circulação de pessoas e presença de câmeras de segurança.

A Polícia da Cidade de Buenos Aires conduz a investigação. O Consulado do Brasil na capital argentina informou que foi acionado e prestou assistência inicial, orientando amigos e familiares a manter contato com as autoridades locais. O órgão destacou que não possui atribuição para conduzir investigações, limitando sua atuação ao apoio consular.

De acordo com Juan Carr, fundador da Rede Solidária, a atuação diplomática pode influenciar o andamento das apurações. Ele afirma que, em sua experiência, a interlocução direta entre autoridades brasileiras e a Procuradoria argentina tende a acelerar procedimentos como a análise de imagens e o rastreamento de sinais telefônicos.

Perfil do brasileiro desaparecido

Natural de Goiás, Danilo é professor de inglês há 17 anos e atuou por 12 anos no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás. Mestre pela mesma instituição, ele é doutorando em Linguística Aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e vive em Buenos Aires há seis meses.

Além da atividade acadêmica, também se dedica à escrita e à produção artística. A Rede Solidária registra cerca de 14 mil notificações anuais de desaparecimentos no país, com a maioria dos casos solucionados em poucos dias, enquanto familiares e amigos aguardam novas informações sobre o paradeiro do brasileiro.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves