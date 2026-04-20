Brasileiro desaparece em Buenos Aires após encontro marcado por aplicativo

Um brasileiro está desaparecido na Argentina após sair para um encontro marcado por aplicativo na madrugada de 14 de abril. Danilo Neves Pereira, de 35 anos, informou a um amigo, às 3h57 da última terça-feira, que iria se encontrar com uma pessoa identificada como Ulysses e enviou o endereço de destino, na Avenida de Maio, 748, no centro de Buenos Aires. Desde então, não houve mais contato.
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O caso passou a mobilizar a Rede Solidária, organização argentina que atua na busca por pessoas desaparecidas, e ganhou divulgação nacional no domingo (19/4), quando o desaparecimento completou cinco dias. Na madrugada desta segunda-feira (20), o período sem notícias chegou a seis dias, ampliando a mobilização de voluntários e autoridades.
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Segundo informações repassadas por amigos, Danilo mantinha contato frequente com pessoas no Brasil e na Argentina, mas interrompeu as mensagens de forma repentina após sair para o encontro. A ausência de comunicação é tratada como elemento central nas buscas, que tentam reconstituir os últimos passos do brasileiro.
O endereço informado por ele fica a dois quarteirões da Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, e a cerca de sete quadras do Congresso Nacional. A área é uma das mais monitoradas da capital, com grande circulação de pessoas e presença de câmeras de segurança.
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A Polícia da Cidade de Buenos Aires conduz a investigação. O Consulado do Brasil na capital argentina informou que foi acionado e prestou assistência inicial, orientando amigos e familiares a manter contato com as autoridades locais. O órgão destacou que não possui atribuição para conduzir investigações, limitando sua atuação ao apoio consular.
De acordo com Juan Carr, fundador da Rede Solidária, a atuação diplomática pode influenciar o andamento das apurações. Ele afirma que, em sua experiência, a interlocução direta entre autoridades brasileiras e a Procuradoria argentina tende a acelerar procedimentos como a análise de imagens e o rastreamento de sinais telefônicos.
Perfil do brasileiro desaparecido
Natural de Goiás, Danilo é professor de inglês há 17 anos e atuou por 12 anos no Centro de Línguas da Universidade Federal de Goiás. Mestre pela mesma instituição, ele é doutorando em Linguística Aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e vive em Buenos Aires há seis meses.
Além da atividade acadêmica, também se dedica à escrita e à produção artística. A Rede Solidária registra cerca de 14 mil notificações anuais de desaparecimentos no país, com a maioria dos casos solucionados em poucos dias, enquanto familiares e amigos aguardam novas informações sobre o paradeiro do brasileiro.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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