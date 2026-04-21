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Feriadão será de calor e baixa umidade em Brasília

Meteorologista do Inmet alerta que o dia será quente, com baixa umidade do ar na capital, ao longo desta terça-feira (21/4)

Para aproveitar o dia, é importante manter a hidratação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Para aproveitar o dia, é importante manter a hidratação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A dica chave do dia é se hidratar. Com temperaturas que podem chegar a 32°C no Distrito Federal, o calor deve incomodar os brasilienses, especialmente devido à baixa umidade do ar ao longo do dia. De acordo com dados do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), o período de chuvas já está chegando ao seu fim.

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Nesta terça-feira (21/4), a expectativa é de que não vá chover na capital. De acordo com a meteorologista Cristiane Andrioli, o dia terá uma cara típica de outono, com o adendo da umidade do ar chegando à mínima de 30%. "O ideal é beber bastante água. Durante o dia, o calor tende a aumentar. Trazendo a sensação de que há 'um sol para cada pessoa", brinca a especialista.

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Apesar do dia ter começado frio, com uma temperatura mínima registrada em 16°C no entorno, é certo de que haverá uma mudança brusca durante o dia, aumentando as chances de desconfortos com a calidez presente nas ruas.

A meteorologista ainda tranquilizou os brasilienses que pretendem aproveitar o feriado em Brasília. "O risco de chuvas hoje é nulo, mas é bom ter uma garrafa de água como companhia", sinaliza a profissional.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 21/04/2026 09:14 / atualizado em 21/04/2026 09:15
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