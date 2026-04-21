Feriadão será de calor e baixa umidade em Brasília

Para aproveitar o dia, é importante manter a hidratação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A dica chave do dia é se hidratar. Com temperaturas que podem chegar a 32°C no Distrito Federal, o calor deve incomodar os brasilienses, especialmente devido à baixa umidade do ar ao longo do dia. De acordo com dados do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), o período de chuvas já está chegando ao seu fim.

Nesta terça-feira (21/4), a expectativa é de que não vá chover na capital. De acordo com a meteorologista Cristiane Andrioli, o dia terá uma cara típica de outono, com o adendo da umidade do ar chegando à mínima de 30%. "O ideal é beber bastante água. Durante o dia, o calor tende a aumentar. Trazendo a sensação de que há 'um sol para cada pessoa", brinca a especialista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar do dia ter começado frio, com uma temperatura mínima registrada em 16°C no entorno, é certo de que haverá uma mudança brusca durante o dia, aumentando as chances de desconfortos com a calidez presente nas ruas.

A meteorologista ainda tranquilizou os brasilienses que pretendem aproveitar o feriado em Brasília. "O risco de chuvas hoje é nulo, mas é bom ter uma garrafa de água como companhia", sinaliza a profissional.