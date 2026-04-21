Maratona de Brasília reúne patrocinadores e reforça incentivo ao esporte

A Maratona Brasília, organizada pelo Correio Braziliense, realizada nesta terça-feira (21/4) mobilizou patrocinadores e parceiros em torno da celebração dos 66 anos da capital federal, combinando esporte, saúde e ações de relacionamento com o público. O evento, que deve reunir cerca de 25 mil participantes, se consolida como uma das principais iniciativas esportivas do calendário local.

Representando o setor automotivo, a gerente de marketing da Saga BYD, Maria Antônia, destacou a relação histórica da empresa com a cidade e o papel do evento como instrumento de integração com a população. “A BYD fica muito feliz em estar presente nesse evento. Mais uma vez estamos presentes na comemoração da vida de cada brasiliense nesse aniversário de 66 anos”, afirmou.

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“Como grupo, a saga BYD está presente em Brasília já tem 50 anos de história. Então estamos aqui desde o início da construção da cidade e nós gostamos de fazer parte da vida de cada brasileiro, fazer parte de cada movimento e incentivar o esporte. Então ficamos muito felizes em estar participando dessa corrida para incentivar o esporte, apresentar os nossos modelos e parabenizar Brasília pelos seus 66 anos”, afirmou.

Na área da saúde, a superintendente da Dasa, Juliana Wolff, ressaltou o caráter simbólico da participação no evento e o alinhamento com a missão da empresa. “Para a gente, esse é um momento único. Brasília é uma cidade especial que mora no Brasil. [...] Cuidado com a saúde da população é nossa missão, é o que a gente gosta de fazer e sabe fazer bem. Então, é uma honra sempre estarem juntos com o Brasil”, declarou.

Empresas como Guanabara, Três Corações e a cervejaria Quatro Poderes também aproveitaram a visibilidade do evento para fortalecer a presença junto aos corredores e ampliar o alcance. Em nome da Guanabara, Douglas Alvim falou da relevância do evento. “Esse é nosso primeiro ano aqui com vocês e a gente viu a força da Maratona. Estamos muito felizes em poder fazer essa parceria e estar juntos nesse dia tão especial.”

Pela Três Corações, Ilana Almeida enfatizou a importância do investimento em esportes para a marca. “Participar de corridas como essa é muito legal para a gente, e essa aqui tem um peso ainda maior por acontecer no aniversário de Brasília.”

Também estreando na Maratona, a cervejaria Quatro Poderes anunciou a distribuição de mil litros de chope aos participantes para celebrar a data. “Eu sempre tive vontade de dar um presente para a cidade no aniversário dela. Vamos fazer esse brinde com mil litros para comemorar a data”, afirmou Marcelo Naves, representante da marca.













































Já a indústria farmacêutica Cimed apostou na proximidade com o público por meio de ações diretas durante a maratona. O gerente de vendas, Carlos Alves Felix, enfatizou a relevância do evento e a estratégia de ativação de produtos. “Esse é um evento mega importante, aniversário de Brasília, onde a gente tem aqui uma expectativa de receber 25 mil pessoas. E a CIMED, preocupada com a qualidade da saúde da população brasileira, estamos aqui fazendo ativação junto com um cliente parceiro nosso”, disse.

Além da competição esportiva, a maratona se consolida como uma vitrine para marcas que buscam associar suas imagens a hábitos saudáveis e ao bem-estar da população.

Cervejaria Quatro Poderes brinda Brasília com chope para corredores

Em celebração ao aniversário de Brasília, a cervejaria Quatro Poderes vai distribuir mil litros de chope para os participantes da Maratona de Brasília 2026. Fundada na capital, a marca é uma das patrocinadoras do evento e participa pela primeira vez da corrida.

“Eu sempre tive vontade de dar um presente para a cidade no aniversário dela, que é distribuir chope. É uma bebida que o público já gosta bastante, então vamos fazer esse brinde com mil litros para comemorar a data”, afirmou Marcelo Naves, representante da Quatro Poderes.

Ele também destacou o crescimento da cultura esportiva na capital. “Brasília se tornou a cidade do Brasil com a maior quantidade de corridas. As pessoas estão se cuidando mais e encontrando no esporte uma alternativa de lazer e saúde, mas sem abrir mão de uma cervejinha”, brincou.



Colaborou Ana Carolina Alves*