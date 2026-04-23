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Investigação

STJ manda soltar o funkeiro MC Ryan, preso em operação da PF

Decisão também deve colocar em liberdade MC Poze do Rodo, o influenciador Chrys Dias e Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei

MC Ryan foi preso em desdobramento da operação Narco Bet, que investiga esquema de lavagem de até R$ 1,6 bilhão. - (crédito: Redes Sociais)
MC Ryan foi preso em desdobramento da operação Narco Bet, que investiga esquema de lavagem de até R$ 1,6 bilhão. - (crédito: Redes Sociais)

O ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou a soltura do cantor Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan. O magistrado aceitou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do artista.

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O magistrado considerou que a prisão temporária de 30 dias é abusiva, pois a Polícia Federal havia solicitado apenas 5 dias. Além dele, devem ser soltos também Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo e os influencers Chrys Dias e Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei.

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Eles foram presos em um desdobramento da operação Narco Bet, que apura um esquema de lavagem de dinheiro que pode ter movimentado R$ 1,6 bilhão. As investigações tiveram início com a apreensão de arquivos armazenados no iCloud, sistema de armazenamento em nuvem da Apple, do contador Rodrigo de Paula Morgado.

Os demais envolvidos não estão citados no habeas corpus apresentado em favor de MC Ryan, mas o magistrado entendeu que a decisão também se estende a eles. A soltura deve ser imediata.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 23/04/2026 10:44
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