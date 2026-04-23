STJ manda soltar o funkeiro MC Ryan, preso em operação da PF

O ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou a soltura do cantor Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan. O magistrado aceitou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do artista.
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O magistrado considerou que a prisão temporária de 30 dias é abusiva, pois a Polícia Federal havia solicitado apenas 5 dias. Além dele, devem ser soltos também Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo e os influencers Chrys Dias e Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei.
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Eles foram presos em um desdobramento da operação Narco Bet, que apura um esquema de lavagem de dinheiro que pode ter movimentado R$ 1,6 bilhão. As investigações tiveram início com a apreensão de arquivos armazenados no iCloud, sistema de armazenamento em nuvem da Apple, do contador Rodrigo de Paula Morgado.
Os demais envolvidos não estão citados no habeas corpus apresentado em favor de MC Ryan, mas o magistrado entendeu que a decisão também se estende a eles. A soltura deve ser imediata.
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