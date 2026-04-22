Acusado de matar candidata a miss é encontrado morto em cela

Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, preso acusado de matar a modelo Ana Luiza Mateus, 29 anos, foi encontrado morto na Delegacia de Homicídios do Rio, na tarde desta quarta-feira (22/4). Ele estava detido no local após ser preso.
Segundo o portal g1, as investigações apontam que Endreo tenha tirado a própria vida. O Correio entrou em contato com Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e aguarda retorno.
Ana Luiza era candidata ao Miss Cosmo Brasil 2026 como representante da Bahia. A jovem foi encontrada morte após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).
De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 31º BPM foram acionados para a ocorrência na Avenida Lúcio Costa. Testemunhas relataram que o casal chegou ao edifício Alfapark discutindo e que ouviram, durante a noite e madrugada, brigas dentro do apartamento.
Gabriella BrazRepórter
Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).