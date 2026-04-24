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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Lula diz que vai ler biografia de Gisèle Pelicot: "Mulher não é saco de pancada"

Para exemplificar a importância da educação e da leitura no combate à violência contra a mulher, ele afirmou que, por indicação da primeira-dama, Janja, vai começar a ler o livro de Gisèle Pelicot

Gisèle Pelicot é autora de 'Um hino à vida' - (crédito: Agence France-Presse)
Gisèle Pelicot é autora de 'Um hino à vida' - (crédito: Agence France-Presse)

Durante a participação na entrega do Prêmio VivaLeitura na quinta-feira (24/4), presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reforçou as ações do governo federal de combate à violência contra a mulher e mencionou, mais uma vez, o pacto contra o feminicídio.

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Para exemplificar a importância da educação e da leitura nesse processo de mudança estrutural, ele afirmou que, por indicação da primeira-dama, Janja, vai começar a ler o livro de Gisèle Pelicot, Um hino à vida. A francesa era dopada pelo marido e sofreu abuso sexual por anos, num caso que repercutiu e ganhou manchetes pelo mundo.

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"A luta contra o feminicídio não é uma luta das mulheres: é uma luta dos homens, porque eles que estão matando as mulheres", disse o presidente."Mulher não é saco de pancada de ninguém, mulher tem que ser o que ela quiser e respeitada", finalizou o presidente, sob aplausos.

Participação rápida

Atrasado para uma viagem, Lula disse que foi convencido por Margareth Menezes, ministra da Cultura, e por Leonardo Barchini, da Educação, a ir ao evento e a discursar. De improviso, o presidente andou pelo palco e ressaltou a importância da leitura para formar cidadãos conscientes.

Lula fez o compromisso de acatar a sugestão de um de seus assessores, o escritor vencedor do Jabuti José Rezende Jr, de colocar, a partir de agora, bibliotecas em todos os conjuntos habitacionais construídos pelo governo federal, para que as crianças tenham acesso à leitura. "Investir em educação não é gasto, é investimento e tem muito retorno nesse país", repetiu.

Em seguida, Lula viajou a São Paulo, onde passou por um procedimento simples na manhã desta sexta-feira (25), sem intercorrências.

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Mariana Niederauer

Editora

Formada em jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), se especializou na cobertura de educação. É editora do site do Correio Braziliense desde janeiro de 2021. Já passou pelas editorias de Cidades, Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Mariana Niederauer
postado em 24/04/2026 15:09
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