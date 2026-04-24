Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta - (crédito: Reprodução / YouTube / Caixa Econômica Federal)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (24/4), cinco loterias: os concursos 7009 da Quina; o 2949 da Dupla Sena; o 3669 da Lotofácil; o 2916 da Lotomania e o 839 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 614 mil, teve os seguintes números sorteados: 03-20-23-26-42.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17-22-23-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 974 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03-04-05-06-08-15-17-22-23-24-29-37-40-43-50-62-64-82-87-88.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03-08-12-25-35-44 no primeiro sorteio; 04-29-35-36-41-45 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 1,5 milhão para o primeiro sorteio; e R$ 57 mil para o segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 6,7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 0

Coluna 2: 5

Coluna 3: 8

Coluna 4: 6

Coluna 5: 0

Coluna 6: 6

Coluna 7: 7

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete