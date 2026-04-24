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LOTERIAS

Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta

Caixa sorteou, na noite desta sexta-feira (24/4), a Quina 7009, a Lotofácil 3669, a Lotomania 2916, a Super Sete 839 e a Dupla Sena 2949

Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta - (crédito: Reprodução / YouTube / Caixa Econômica Federal)
Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotofácil, Lotomania e Super Sete e mais: resultados desta sexta - (crédito: Reprodução / YouTube / Caixa Econômica Federal)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (24/4), cinco loterias: os concursos 7009 da Quina; o 2949 da Dupla Sena; o 3669 da Lotofácil; o 2916 da Lotomania e o 839 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 614 mil, teve os seguintes números sorteados: 03-20-23-26-42.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

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Lotofácil 

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-05-08-09-10-11-12-15-16-17-22-23-24.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 974 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 03-04-05-06-08-15-17-22-23-24-29-37-40-43-50-62-64-82-87-88.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 03-08-12-25-35-44  no primeiro sorteio; 04-29-35-36-41-45  no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 1,5 milhão para o primeiro sorteio; e R$ 57 mil para o segundo.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 6,7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 0
Coluna 2: 5 
Coluna 3: 8 
Coluna 4: 6 
Coluna 5:
Coluna 6:
Coluna 7:
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/04/2026 21:02 / atualizado em 24/04/2026 21:20
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