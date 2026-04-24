Ex-vereador morre em acidente com caminhão-tanque na BR-135

Caminhão-tanque com 16 mil litros de combustível tomba e mata motorista na MGC-135, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (24/4) - (crédito: Divulgação/CBMMG)

Um ex-vereador do município de Januária, no Norte de Minas Gerais, morreu na manhã desta sexta-feira (24/4) ao se envolver em um acidente na BR-135. João Gomes Teixeira, de 64 anos, conduzia um caminhão-tanque carregado com cerca de 16 mil litros de combustível quando colidiu com outro veículo de carga. O impacto provocou a queda do caminhão em uma ribanceira e levou à morte imediata do ex-vereador, além de interditar a rodovia devido ao risco de explosão.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a batida ocorreu por volta das 6h, em um trecho de descida de serra, na altura do km 371. Os dois caminhões seguiam no sentido Bocaiúva/Montes Claros quando houve uma colisão lateral entre o caminhão-tanque e um veículo dos Correios, que transportava encomendas.

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Com a força do impacto, o caminhão carregado com combustível atingiu a estrutura de contenção da pista, se desprendeu do tanque e despencou em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros. O corpo de João Gomes Teixeira foi encontrado ao lado do reservatório, já sem sinais vitais.

Ex-vereador João Gomes Reprodução/Redes Sociais

O outro motorista envolvido não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela via e da Polícia Rodoviária atuaram na ocorrência, realizando o isolamento da área e o controle do tráfego.

Devido ao vazamento de combustível, o trecho foi interditado por tempo indeterminado. As autoridades adotaram medidas de segurança, incluindo a proibição do uso de equipamentos que pudessem gerar faíscas, diante do risco de incêndio ou explosão.

A vida de João Gomes Teixeira

João Gomes Teixeira, conhecido como "Dão Bucho", teve atuação política entre 2005 e 2008, quando ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Januária pelo Partido Social Cristão (PSC). Segundo relatos, ele também era lavrador e representava a comunidade de Pandeiros. O ex-vereador deixa esposa e três filhos.

A Prefeitura de Januária divulgou nota lamentando a morte e prestando solidariedade aos familiares. As causas do acidente ainda deverão ser investigadas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice