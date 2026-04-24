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Violão raro de músico é furtado; artista faz apelo por informações

Instrumento de 20 anos de uso, considerado "o mais importante da vida" de Thiago Delegado, foi levado junto com equipamentos após arrombamento de carro

Segundo relato publicado pelo próprio músico nas redes sociais, o instrumento tem valor não apenas financeiro, mas principalmente afetivo - (crédito: Mayka Bretas/Divulgação)
Segundo relato publicado pelo próprio músico nas redes sociais, o instrumento tem valor não apenas financeiro, mas principalmente afetivo - (crédito: Mayka Bretas/Divulgação)

O músico Thiago Delegado teve seu instrumento mais valioso furtado: um violão de sete cordas, construído em 2006 pelo luthier Mario Machado. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (22/4), por volta de 21h, quando o carro do artista foi arrombado na Rua Divinópolis, no bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte. Foram levados o violão, o mesmo que já havia sido perdido anteriormente, além de uma mochila com pedais, cabos e outros equipamentos musicais.

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Segundo relato publicado pelo próprio músico nas redes sociais, o instrumento tem valor não apenas financeiro, mas principalmente afetivo. "É o violão mais amado, mais tocado e mais importante da minha vida", afirmou. O objeto, que tem marcas únicas de uso e características específicas, o acompanha há cerca de 20 anos, desde o início da vida profissional.

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O violão é um modelo de sete cordas, com tampo de pinho, braço de cedro, escala de ébano e fundo e laterais em jacarandá. Conta ainda com captação RMC e saída DIN de oito pinos. O instrumento estava em uma case (estojo) rígida preta.

Saiba Mais

Além do violão, foram levados itens importantes para apresentações musicais, incluindo pedais (Polydrive II RMC, afinador cromático Boss, Fishman Aura e Radial Tonebone), um microfone Shure SM58, diversos cabos (P10, XLR e específicos de captação), fones de ouvido e uma mochila amarela onde o material era transportado. 

Outra perda do mesmo violão

O episódio remete a um fato anterior, em 17 de julho, quando ele esqueceu o mesmo instrumento na rua ao sair de um ensaio fotográfico na Avenida João Pinheiro, em BH. Na ocasião, o artista relatou ter deixado o objeto ao lado do carro sem perceber, o que resultou na perda temporária. Agora, segundo ele, trata-se de um roubo confirmado.

Thiago afirma estar "arrasado e inconformado" com a situação e pede a colaboração do público para recuperar os itens. Informações podem ser repassadas diretamente ao músico pelo telefone (31) 98802-5854.

Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen

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Sofia Maia* - Estado de Minas

Por Sofia Maia* - Estado de Minas
postado em 24/04/2026 15:28 / atualizado em 24/04/2026 15:29
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