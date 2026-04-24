Ginecologista é preso suspeito de estuprar 23 mulheres em Goiás

O médico ginecologista Marcelo Arantes Silva foi preso em Goiânia, na quinta-feira (23/04), acusado de uma série de estupros de vulnerável praticados contra pacientes. Até o momento, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Senador Canedo (GO) já identificou 23 vítimas. Dez mulheres foram abusadas em Goiânia e as outras 13 na região metropolitana.



O médico foi denunciado pela primeira vez em 2017, em Senador Canedo. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, os abusos continuaram até 2026. Nos relatos, as mulheres dizem que o ginecologista realizava diversos exames de toque sem necessidade, muitas vezes não usava luvas e fazia perguntas de cunho sexual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Vereador é preso em Minas por suspeita de estupro de vulnerável

A polícia entendeu que Marcelo se aproveitou da condição de médico e do momento de vulnerabilidade e exposição física e emocional das mulheres para cometer os abusos, por isso está sendo acusado de estupro de vulnerável.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) disse que o registro médico do investigado já está suspenso por ordem judicial. “O Cremego ressalta que todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos, recebidas ou das quais toma conhecimento, são apuradas e tramitam em total sigilo, conforme determina o Código de Processo Ético-Profissional Médico. O Cremego também solicita esclarecimentos ao médico responsável técnico pela instituição citada nas denúncias”, escreveu.

O Correio entrou em contato com a defesa do médico, mas, até o momento, não teve retorno.

A Polícia Civil incentiva que outras mulheres vítimas do médico continuem procurando a Delegacia da Mulher em Goiânia e em Senador Canedo.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

Saiba Mais Brasil Ex-vereador morre em acidente com caminhão-tanque na BR-135

Ex-vereador morre em acidente com caminhão-tanque na BR-135 Brasil Lula diz que vai ler biografia de Gisèle Pelicot: "Mulher não é saco de pancada"

Lula diz que vai ler biografia de Gisèle Pelicot: "Mulher não é saco de pancada" Brasil Mulher encontrada morta na Praia de Botafogo teve AVC por afogamento, diz laudo

Mulher encontrada morta na Praia de Botafogo teve AVC por afogamento, diz laudo Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta Brasil Justiça volta a decretar prisão de MC Ryan e MC Poze após soltura

Justiça volta a decretar prisão de MC Ryan e MC Poze após soltura Brasil 21 seguem desaparecidos em São Miguel dos Milagres; dois corpos são achados