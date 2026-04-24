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VIOLÊNCIA

Ginecologista é preso suspeito de estuprar 23 mulheres em Goiás

Investigado por abusos desde 2017, o médico Marcelo Arantes Silva recebeu denúncias de vítimas em Goiânia e Senador Canedo. Registro profissional está suspenso por decisão judicial

Ginecologista acusado por estupro de vulnerável é preso. - (crédito: Polícia Civil Senador Canedo(GO)/Divulgação)
Ginecologista acusado por estupro de vulnerável é preso. - (crédito: Polícia Civil Senador Canedo(GO)/Divulgação)

O médico ginecologista Marcelo Arantes Silva foi preso em Goiânia, na quinta-feira (23/04), acusado de uma série de estupros de vulnerável praticados contra pacientes. Até o momento, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Senador Canedo (GO) já identificou 23 vítimas. Dez mulheres foram abusadas em Goiânia e as outras 13 na região metropolitana. 

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O médico foi denunciado pela primeira vez em 2017, em Senador Canedo. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, os abusos continuaram até 2026. Nos relatos, as mulheres dizem que o ginecologista realizava diversos exames de toque sem necessidade, muitas vezes não usava luvas e fazia perguntas de cunho sexual.

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A polícia entendeu que Marcelo se aproveitou da condição de médico e do momento de vulnerabilidade e exposição física e emocional das mulheres para cometer os abusos, por isso está sendo acusado de estupro de vulnerável.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) disse que o registro médico do investigado já está suspenso por ordem judicial. “O Cremego ressalta que todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos, recebidas ou das quais toma conhecimento, são apuradas e tramitam em total sigilo, conforme determina o Código de Processo Ético-Profissional Médico. O Cremego também solicita esclarecimentos ao médico responsável técnico pela instituição citada nas denúncias”, escreveu.

O Correio entrou em contato com a defesa do médico, mas, até o momento, não teve retorno.

A Polícia Civil incentiva que outras mulheres vítimas do médico continuem procurando a Delegacia da Mulher em Goiânia e em Senador Canedo.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

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Maria Beatriz Giusti*

Estagiária da editoria de Política

Estudante de jornalismo que ama a comunicação

Por Maria Beatriz Giusti*
postado em 24/04/2026 15:45
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